Verstappen verbleef verrassend dicht bij circuit in Zandvoort tijdens Dutch GP
Daar waar Max Verstappen de afgelopen jaren tijdens de Dutch Grand Prix elke dag per helikopter richting het circuit ging, verklapte de Nederlander dat hij dit jaar binnen handbereik van het circuit verbleef.
Afgelopen weekend was Verstappen de man die iedereen even wilde spreken, zeker omdat het zijn thuisrace betrof. Door de populariteit van de Red Bull-coureur koos hij er in eerdere jaren voor om ver van het circuit te bivakkeren, om zo onnodige publiciteit te vermijden.
Verstappen verbleef 'verrassend' dicht bij Circuit Zandvoort
Normaliter wordt er nogal geheimzinnig gedaan over de locatie waar Verstappen verblijft, om geen ongewenste aandacht te trekken. Maar in gesprek met Viaplay legde de viervoudig kampioen uit dat hij dit keer toch niet zo ver van het circuit verbleef.
Namens de Scandinavische streamingdienst ging Giedo van der Garde afgelopen weekend op pad om quotes te halen. De voormalig coureur sprak Nico Hülkenberg, die hem een bloemetje gaf. Dat gaf Van der Garde vervolgens door aan Verstappen. "Lekker dan. Wat moet ik ermee?" klonk het bij Verstappen. "Geef het thuis aan Kelly", adviseerde Van der Garde. "Nee, ik leg ’m in mijn ruimte daarboven," reageerde Verstappen. Op een iets serieuzere noot ging Van der Garde verder: "Heb je goed geslapen? Je slaapt hier redelijk dichtbij, toch?" Waarop Verstappen verklaarde: "Ja, op het industrieterrein, dus op vijf à tien minuten."
