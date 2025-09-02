Helmut Marko is duidelijk onder de indruk van Isack Hadjar, al helemaal nadat de rookie op het podium kwam te staan tijdens de F1 Dutch Grand Prix. De hoofdadviseur van Red Bull zegt over Hadjar dat "er een goede aan zit te komen". Wordt de jonge Fransman volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen?

Hadjar kwalificeerde zich als vierde voor de wedstrijd op het Circuit Zandvoort. Oscar Piastri reed weg met de overwinning en Lando Norris leek er een één-twee van te maken voor McLaren. De laatstgenoemde viel echter uit door een motorprobleem. Zo schoof Hadjar op naar de derde positie en dus naar het podium, vlak achter Verstappen. Met zijn 20 jaar en 338 dagen is hij de op vier na jongste coureur om op het podium te eindigen in de Formule 1. Racing Bulls is dankzij Hadjar ook dichterbij Williams en Aston Martin gekomen in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Kalmte van Hadjar valt op bij Marko

"Hij moest er best hard voor vechten, weet je", vertelde Marko na afloop van de Dutch GP tegenover Autosport. "Ik zag dat [George] Russell hem een paar keer aanviel, evenals [Charles] Leclerc. Ze probeerden het echt, maar Isack bleef kalm. Hij deed niks verkeerd. Dus ja, er zit een goede aan te komen." De toekomst van Hadjar bij Red Bull, of dat nou het hoofdteam of bij Racing Bulls is, lijkt door deze uitspraken in ieder geval veilig.

"Isack is anders", antwoordde Marko op de vraag of Hadjar de druk van het tweede Red Bull-stoeltje aan zou kunnen. De 81-jarige Oostenrijker vervolgde: "Hij had op vrijdag motorproblemen, waardoor hij één sessie compleet miste en de helft van de volgende sessie. Maar hij maakte zich niet druk. Hij zei: 'Ik heb de snelheid, ik zal kwalificeren in de top vijf'."

Related image

Ultimatum voor Tsunoda

De hoofdadviseur heeft Yuki Tsunoda tot de Grand Prix van Mexico-Stad gegeven om verbetering te vinden. Daarna zal Red Bull een keuze maken over de line-up van 2026, maar door de lovende woorden van de energiedrankfabrikant over Hadjar en de teleurstelling over Tsunoda lijkt het de Japanner te zijn die voor volgend seizoen moet vertrekken.

Gerelateerd