Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'
Voor het eerst sinds mei pakte Yuki Tsunoda weer punten in de Formule 1. Tijdens de Dutch Grand Prix wist de Japanner ondanks mechanische problemen toch als negende te eindigen. Voor Tsunoda voelde dat veel specialer dan de plek zelf misschien doet vermoeden.
De race verliep verre van eenvoudig. Tsunoda startte als twaalfde, nadat de kwalificatie opnieuw tegenviel. "Ik heb Q3 al niet meer gehaald sinds Miami", bekende hij tegenover onder anderen GPFans. Dankzij een goede start op de zachte band schoof hij echter snel richting de punten. Toch moest hij vroeg stoppen, waardoor hij de safetycars niet optimaal kon gebruiken. "Er waren veel momenten waarop de safety car niet hielp. Op een gegeven moment lag ik vijftiende en de tweede safety car hielp me al helemaal niet. Dat gaf me veel uitdagingen... Bijna te veel."
Problemen met de auto
Daarbij kreeg Tsunoda ook nog te maken met een mechanisch probleem: het gaspedaal reageerde pas vanaf 40% input. "In mijn eerste jaren zou ik in zo’n situatie waarschijnlijk het vertrouwen verloren hebben om snel te rijden", gaf hij toe. "Maar ik bleef gefocust en uiteindelijk haalde ik P9, waar ik heel blij mee ben. Zelfs onder die omstandigheden kon ik toch nog een paar auto’s inhalen, en dat was echt niet makkelijk."
Bijzonder en zeldzaam resultaat?
De negende plaats voelde na zeven puntloze races dan ook als een klein succes. "Normaal gesproken is P9 niet heel bijzonder", aldus Tsunoda. "Maar na zeven races en in deze omstandigheden was dit speciaal voor mij en geeft het me vertrouwen."
Verbeteringen binnen het team
Een belangrijk detail is dat Tsunoda sinds de zomerstop eindelijk over hetzelfde type RB21 beschikt als teamgenoot Max Verstappen. "Ik denk dat de laatste drie races het team me veel heeft geholpen om performance uit de auto te halen", zei hij dankbaar. "Ik waardeer die support enorm. Nu is het tijd voor mij om me zo goed mogelijk aan te passen, punten te scoren en zo dicht mogelijk bij Max te komen. Zoals ik al zei: dit had ik echt nodig. Ik blijf pushen."
