De derde plaats van Isack Hadjar is na de Grand Prix van Nederland natuurlijk onderwerp van gesprek. Door de prestatie van de Fransman is bovendien de discussie over de snelheid van zijn auto ten opzichte van de Red Bull weer om de hoek komen kijken. Dit wordt behandeld in het Race Café.

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Vrij racen

Hadjar was natuurlijk dé grote man van de dag. De Fransman laat het hele seizoen al prachtige dingen zien en dat werd zondag in Zandvoort bekroond met het kroonstuk van dit seizoen: een podium. Het zorgde weer voor de vraag of de Racing Bulls misschien wel sneller is dan de Red Bull: "In de basis is een Racing Bull een wat makkelijker te besturen auto:, zo stelt Olav Mol bij Ziggo Sport. Toch ziet hij ook andere redenen: "Deze jongens racen nog vrij. Er staat natuurlijk geen druk op, dat hebben we bij alles gezien dat naar een groter team ging. Kijk naar Kimi Antonelli met zo'n voorbereiding. Hij heeft dit jaar al acht wedstrijden nul punten gescoord. Waar ben je dan als rookie of the year? Ik schrijf hem zeker niet af, begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo gemakkelijk als wij denken."

Makkelijker te besturen/

Mol vervolgt: "Vrij racen... kijk naar hoe Colapinto de Formule 1 in kwam. Geen druk, ga lekker rijden. Kijk naar Nyck de Vries die een race mocht invallen op Monza. Ze roepen dat alles wat je doet goed is en het niet uitmaakt. Dat is wel lekker. Als je top acht of top zes moet rijden, wordt het allemaal wel wat lastiger." De commentator krijgt bijval van Richard Verschoor: "Die auto is gewoon makkelijker om in te rijden. Je ziet Lawson terugkeren en die zit gelijk weer goed in zijn vorm. Ik moet wel zeggen dat Hadjar het onderste uit de kan haalt. Hij nam wel echt risico, ook bij de restarts en dergelijke. Hij is ook wel gewoon gecontroleerd. Soms zat hij bijna in de DRS van Max. Eigenlijk kan dat niet."

Gerelateerd