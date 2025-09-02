Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
Na de race door de duinen van Zandvoort staat dit weekend de Grand Prix van Italië op het programma. Ferrari kan op thuisgrond sportieve revanche nemen voor de dubbele uitvalbeurt in Nederland, maar de vraag is: wat doet het weer op Monza?
Oscar Piastri was de grote winnaar van de Dutch Grand Prix. De Australiër reed van start tot finish aan de leiding en zag zijn grootste rivaal én teamgenoot, Lando Norris, uitvallen met mechanische problemen. Norris kijkt nu tegen een achterstand van 34 punten op de klassementsleider aan en kan zich in de titelstrijd geen fouten veroorloven.
Voorlopige weersverwachting voor de Grand Prix van Italië
Op de openingsdag van het raceweekend, vrijdag, is de kans op regen het grootst met zo’n veertig procent. Overdag wordt het zo’n 27 graden Celsius, waardoor het een aangename dag belooft te worden. Zaterdag zakt de kans op neerslag naar een vijf procent, aldus Weeronline. Met 26 graden en wat wolken lijken de omstandigheden ideaal voor de kwalificatie. Op zondag, tijdens de Grand Prix van Italië, stijgt het kwik naar 29 graden onder een stralend zonnetje.
