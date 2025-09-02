In een race waar Racing Bulls zondag na vier jaar weer op het podium stond, werd de vreugde overschaduwd door een incident met de Williams-coureur Carlos Sainz. Teambaas Alan Permane vindt dat de Spaanse coureur met zijn actie een nog beter resultaat voor het team in de weg stond.

Het incident tussen Liam Lawson en Sainz vond plaats in ronde 27 tijdens de eerste herstart, toen de Spanjaard een gewaagde poging deed om Lawson buitenom in te halen bij de Tarzan-bocht. Bij het verlaten van de bocht raakten de twee elkaar, wat resulteerde in schade aan beide auto's en een tijdstraf van 10 seconden voor Sainz, omdat hij niet ver genoeg naast Lawson zat om ruimte te claimen. Lawson eindigde als 12e, terwijl Alexander Albon als vijfde de kans wist te grijpen.

Teleurstelling bij Lawson

Voor de aanrijding waren beide coureurs in een sterke positie voor een puntenfinish, mede dankzij een strategische bandenwissel tijdens de Safety Car-periode. Lawson's race-engineer, Mattia Spini, sprak zijn teleurstelling uit over het gemiste resultaat en moedigde Lawson aan om met opgeheven hoofd verder te gaan, ondanks de tegenslag. Ook teambaas Parmane kiest de kant van de eigen coureur. "Ik voel me erg slecht voor Liam, want als Sainzniet tegen hem aanreed, zou hij ook ergens bovenaan hebben gestaan en als vijfde zijn geëindigd."

Meningen verdeeld

De woede bij Racing Bulls is opvallend te noemen. Onder fans heerste na afloop vooral de grote vraag waarom Sainz bestraft werd, daar de Madrileen eerder slachtoffer van Lawson leek dan andersom. Hij liet ook duidelijk weten het niet eens te zijn met de straf: "Dat ik er dan een straf voor krijg, is een complete grap. Ik moet nog naar de stewards om een uitleg te krijgen en hoe zij denken over het incident. Het is onacceptabel. Het is niet het niveau dat F1 moet nastreven. Het maakt mij zorgen als coureur en als GPDA-directeur", zo zei Sainz.