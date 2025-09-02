Racing Bulls boos op Sainz: 'Hij heeft Lawson vijfde plek gekost'
Racing Bulls boos op Sainz: 'Hij heeft Lawson vijfde plek gekost'
In een race waar Racing Bulls zondag na vier jaar weer op het podium stond, werd de vreugde overschaduwd door een incident met de Williams-coureur Carlos Sainz. Teambaas Alan Permane vindt dat de Spaanse coureur met zijn actie een nog beter resultaat voor het team in de weg stond.
Het incident tussen Liam Lawson en Sainz vond plaats in ronde 27 tijdens de eerste herstart, toen de Spanjaard een gewaagde poging deed om Lawson buitenom in te halen bij de Tarzan-bocht. Bij het verlaten van de bocht raakten de twee elkaar, wat resulteerde in schade aan beide auto's en een tijdstraf van 10 seconden voor Sainz, omdat hij niet ver genoeg naast Lawson zat om ruimte te claimen. Lawson eindigde als 12e, terwijl Alexander Albon als vijfde de kans wist te grijpen.
Teleurstelling bij Lawson
Voor de aanrijding waren beide coureurs in een sterke positie voor een puntenfinish, mede dankzij een strategische bandenwissel tijdens de Safety Car-periode. Lawson's race-engineer, Mattia Spini, sprak zijn teleurstelling uit over het gemiste resultaat en moedigde Lawson aan om met opgeheven hoofd verder te gaan, ondanks de tegenslag. Ook teambaas Parmane kiest de kant van de eigen coureur. "Ik voel me erg slecht voor Liam, want als Sainzniet tegen hem aanreed, zou hij ook ergens bovenaan hebben gestaan en als vijfde zijn geëindigd."
Meningen verdeeld
De woede bij Racing Bulls is opvallend te noemen. Onder fans heerste na afloop vooral de grote vraag waarom Sainz bestraft werd, daar de Madrileen eerder slachtoffer van Lawson leek dan andersom. Hij liet ook duidelijk weten het niet eens te zijn met de straf: "Dat ik er dan een straf voor krijg, is een complete grap. Ik moet nog naar de stewards om een uitleg te krijgen en hoe zij denken over het incident. Het is onacceptabel. Het is niet het niveau dat F1 moet nastreven. Het maakt mij zorgen als coureur en als GPDA-directeur", zo zei Sainz.
Net binnen
Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"
- 20 minuten geleden
Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
- 40 minuten geleden
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
- 1 uur geleden
Olav Mol en Verschoor zijn het eens: "Racing Bulls makkelijker te besturen dan Red Bull"
- 1 uur geleden
Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus