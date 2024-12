Sainz wil niet naar Red Bull: 'Ik ben niet de soort coureur die zij willen'

Carlos Sainz Jr heeft geen spijt om de situatie rondom Red Bull af te hebben gewacht. Sainz meent dat hij niet in het profiel past van het Oostenrijkse team om nogmaals de teamgenoot van Max Verstappen worden, zoals hij dat in 2015 en het begin van 2016 was bij Toro Rosso. De Spanjaard zal na de Grand Prix van Abu Dhabi zijn stoeltje van Ferrari inruilen voor een plek bij Williams.

Sainz wist aan het begin van dit jaar al dat hij zijn heil elders moest gaan zoeken. Lewis Hamilton werd aangekondigd als een nieuwe Ferrari-coureur voor 2025 voor het huidige seizoen begon, en veel teams meldden zich al snel bij de inmiddels 30-jarige coureur. De viervoudig racewinnaar koos vrij snel al voor Williams, en koos zo voor zekerheid in plaats van het afwachten bij welke teams er een plek vrij zou kunnen komen. Voorafgaand aan de laatste race die hij met Ferrari zal rijden, houdt Sainz aan dat hij geen spijt heeft van zijn beslissing om naar Grove te verkassen na vier jaar dienst in Italië.

Artikel gaat verder onder video

Sainz niet het soort coureur voor Red Bull

Er is momenteel erg veel speculatie rondom het stoeltje van Sergio Pérez. De meeste internationale pers weet dat de Mexicaan na Abu Dhabi de laan uit zal worden gestuurd, maar hier is nog niets officieel over bevestigd. Sainz ziet dit echter niet als een gemiste kans, en ook legt hij uit dat er nooit contact is geweest met zijn oude werkgever. “Ik denk dat het [gebrek aan contact] echt is omdat ik niet pas in het plaatje van wat ze van een coureur verwachten," vertelt Sainz in de persconferentie op donderdag in Abu Dhabi. "En dat vind ik helemaal prima. Red Bull bewijst me eigenlijk een dienst. Ik zie het niet als een gemiste kans dat ik niet tot december heb gewacht. Dat is niet hoe de coureursmarkt in de Formule 1 werkt, want als ik dat had gedaan en Alpine, Williams of Audi zo lang in spanning had gehouden, dan had ik zonder contract voor volgend jaar kunnen komen te zitten.”

Kijk uit naar Williams-project

Er zal dus geen hereniging zijn tussen Sainz en Verstappen, die in 2015 tegelijk toetraden tot de Formule 1. De Spanjaard gaat samenwerken met Alexander Albon, een andere voormalig teamgenoot van Verstappen. Sainz staat te springen om aan de slag te gaan met het team onder leiding van James Vowles, en denkt grote stappen te kunnen gaan maken bij het Engelse team. “Ik kan niet uitdrukken hoezeer ik het gevoel had dat Williams me wilde hebben. Er was een enorme stimulans om naar Williams te gaan. Het team heeft ook veel moeite gedaan om me te overtuigen. Dus ik kijk echt uit naar dit project." Sainz herinnert zich dat hij in 2020, toen hij bij McLaren werd vervangen door Daniel Ricciardo, overtuigd was door het personeel in Woking. "Ik dacht [in 2020] bij mezelf dat McLaren ooit weer de titel zou winnen met deze belangrijke spelers. En opeens had McLaren de snelste auto in 2024. Dus mijn instinct klopte toen ik destijds McLaren verliet.”

Gerelateerd