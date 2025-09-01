Het internet gaat aan de haal met 'balende' Brown na winst Piastri en DNF Norris
Het internet gaat aan de haal met 'balende' Brown na winst Piastri en DNF Norris
Het team van McLaren zag op zondag Oscar Piastri winnen, terwijl Lando Norris jammer genoeg uitviel met technische problemen. Een beeld van Zak Brown vlak na afloop van de race zorgde voor vraagtekens en hilariteit op het internet.
Piastri was - zoals we wel vaker in een weekend zien - wat langzamer dan teamgenoot Norris in de eerste paar trainingen, om uiteindelijk in de kwalificatie tóch weer als een duveltje uit een doosje op te duiken en er met de pole position vandoor te gaan. Piastri kon daardoor op zondag vanaf P1 beginnen, wat over het algemeen op Zandvoort een hele gunstige uitgangspositie is. Zo bleek ook op zondag weer: de leider in het wereldkampioenschap kwam eigenlijk nooit écht in de problemen en won de race op dominante wijze.
Brown over de zeik?
Tot overmaat van ramp voor Norris viel hij richting het einde van de race ook nog eens uit met problemen aan zijn McLaren, waardoor hij nu inmiddels tegen een achterstand van 34 punten in het wereldkampioenschap aankijkt. Op het internet lezen we al vaker dit seizoen dat het team van McLaren, met Zak Brown voorop, toch veel liever 'kind van de familie' Norris als wereldkampioen zou zien aan het einde van de rit. Tijdens de televisie-uitzending van zondag zagen we dan ook dezelfde Brown even op beeld met een gezicht dat toch wel op onweer stond, ondanks het feit dat 'zijn' coureur zojuist de Nederlandse Grand Prix had gewonnen. Het internet viel dat ook op en op internetforum Reddit en X ging men aan de haal met de toch wel opvallende beelden.
