Lawson reageert fel op kritiek van Sainz: "Had liever dat hij gewoon met mij kwam praten"

Na de Dutch Grand Prix kwam Carlos Sainz hard uit de hoek over Liam Lawson. De Spanjaard vond dat de Racing Bulls-rijder te agressief was bij de herstart en gaf hem de schuld van hun contact in bocht één. Toch wezen de stewards Sainz uiteindelijk zelf aan als schuldige en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden – tot woede van de Williams-coureur.

Sainz spaarde Lawson na afloop niet. "Met Liam is het altijd erg lastig om ruimte te laten. Hij lijkt altijd de voorkeur te geven aan een beetje contact en het risico op een DNF of een lekke band, in plaats van gewoon toe te staan dat er twee auto’s naast elkaar rijden. Hopelijk leert hij dat met meer ervaring, want hij zet gewoon te veel punten op het spel voor een onnodige actie zoals die van vandaag. En dan krijg ik óók nog een straf van tien seconden. Dat is echt een complete grap."

Lawson is zich bewust van de regels

Lawson reageerde kort daarna op de kritiek en wees erop dat Sainz bewust voor een gevaarlijke actie koos. "Ik snap dat hij niet blij is. Ik ben zelf ook niet tevreden. Het verpestte mijn race, maar de regels zijn nu eenmaal zoals ze zijn en we weten dat allemaal. Ik ben dit jaar zelf ook al eens de dupe geweest bij een inhaalactie waarbij ik dacht ruimte te krijgen, maar dat niet zo was. Toen kreeg ík een straf. Het is iets waar je van leert."

Ongelukkige timing?

Volgens de Nieuw-Zeelander was de timing simpelweg ongelukkig. "Iedereen weet dit: bij een herstart is het superglad, de banden zijn koud. Het is prima om voor een actie te gaan, maar het is gewoon riskant. En ja, daardoor raakten we elkaar – niet ideaal – maar dát is precies waarom hij de penalty kreeg."

Lawson doet verzoek richting Sainz

Lawson stelde verder dat hij liever ziet dat Sainz direct het gesprek aangaat in plaats van zijn frustratie de pers in te slingeren. "Hij kan alle opmerkingen van de wereld maken, dat is zijn goed recht. Maar ik zou willen dat hij gewoon met mij komt praten, in plaats van het tegen iedereen anders te vertellen. Als het mijn fout was geweest, had ik die straf gekregen. Ik snap zijn frustratie en dit soort situaties willen we allebei niet. Maar dit zijn de regels, en daar moeten we het mee doen."

