Verstappen mist zege, maar trakteert zichzelf na Dutch GP: "Als een kind zo blij"

Max Verstappen wist de Grand Prix van Nederland niet op zijn naam te schrijven, maar zorgde er wél voor dat het thuispubliek op de tribunes werd getrakteerd op een meeslepende race. De viervoudig wereldkampioen finishte na een chaotische middag als tweede en mocht daardoor alsnog naar het podium. Na afloop van de wedstrijd trakteerde de Nederlander zichzelf tijdens de persconferentie.

De een-na-laatste editie van de Dutch GP werd een wedstrijd vol spektakel én verrassingen. McLaren toonde zich opnieuw de sterkste partij, maar de race kende alles: verschillende safetycars, meerdere uitvallers, een teleurstellende dag voor Lando Norris en dé verrassing van het weekend, Isack Hadjar, die met zijn Racing Bull voor het eerst zijn plaats op het Formule 1-podium opeiste. Voor Verstappen leverde het een mix van emoties op; zijn tweede plek betekende geen thuiszege, maar gaf de Nederlandse fans in Zandvoort wel alsnog iets om hard voor te juichen.

Traktatie voor Verstappen?

Na afloop van de knotsgekke race in Zandvoort was Max Verstappen zichtbaar tevreden tijdens de persconferentie. Hij besloot zichzelf te trakteren op wat lekkers. De Nederlander had een zakje snoep gekregen, met onder andere Napoleons en perzikjes, en daar wist hij wel raad mee. Terwijl de vragen van de pers binnenstroomden, zat Verstappen doodnormaal te snoepen, zo blij als een kind met zijn zakje lekkernijen. Een fan reageert in de reacties: "Hij is er als een kind zo blij mee, ik hou ervan om te zien hoe blij hij hiermee kan zijn, haha!"

