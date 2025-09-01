Racing Bulls feest maar niet met iedereen: Lawson tevreden met team, niet met resultaat

Waar teamgenoot Isack Hadjar in Zandvoort verrassend op het podium stond, eindigde Liam Lawson zijn Dutch Grand Prix teleurstellend buiten de punten op plek twaalf. Na de race blikte de Nieuw-Zeelander terug op een lastig weekend, waarin een incident bij de herstart hem de das omdeed.

Het was een knotsgekke Grand Prix waarin Hadjar de gehele F1-wereld liet verbazen door een geweldige race te rijden, waardoor de Racing Bulls op het podium eindigden. Helaas was het dus voor zijn teamgenoot een mindere dag. Lawson, die benadrukte dat zulke races erbij horen. "Het is iets waar we van leren. We weten dit allemaal. Bij een herstart is het superglad, met koude banden. Het is prima om de aanval te kiezen, maar het blijft gewoon riskant."

Positief voor het team

Toch wilde hij vooral de nadruk leggen op het succes van Racing Bulls dankzij Hadjar. "Het ziet er erg goed uit voor het team. Heel, heel cool voor Isack en voor zijn kant van de garage. Ze hebben dit weekend ongelooflijk goed werk geleverd." Het lijkt dus tussen de twee teamgenoten wel goed te zitten. Zelf had hij gehoopt op meer, maar Lawson bleef realistisch. "Het is jammer dat we niet beide auto’s in de punten konden krijgen, maar uiteraard is het resultaat heel positief voor het team."

