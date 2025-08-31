Koningin Máxima der Nederlanden heeft voorafgaand aan de Dutch Grand Prix gereageerd op de wens van Alpine-coureur Franco Colapinto om haar te mogen ontmoeten. Colapinto sprak de hoop uit Máxima te ontmoeten in Zandvoort. Giedo van der Garde bracht de wens over bij onze koningin.

"Komt ze echt?!", zei Colapinto verbaasd en verheugd tegenover onder andere GPFans, toen hij hoorde dat Máxima al drie keer bij een Dutch Grand Prix aanwezig was geweest. Hij grapte dat we de koningin moeten vertellen dat ze niet alleen Verstappen moet steunen, maar ook hem. "Ik ben er heel trots op en de Argentijnen zijn ook trots op haar en waar ze is. Het is mooi om te zien hoe ze het hier in Nederland doet. Omdat ze natuurlijk uit Argentinië komt, is het voor ons leuk om haar hier te zien. Ik hoop dat ze naar de race komt en dat ze dan van het weekend geniet. Het zou geweldig zijn om haar te ontmoeten", zo sprak hij hoopvol. En misschien heeft hij geluk, want Máxima is inderdaad op Zandvoort.

Máxima reageert op wens Colapinto in Zandvoort

Koning Willem-Alexander en Máxima verschenen vlak voor de start van de Dutch Grand Prix op de grid. Daar liep ook Viaplay-commentator Van der Garde, die besloot Máxima te confronteren met de wens van Colapinto. Hij vroeg de koningin of ze haar landgenoot misschien al had ontmoet, nadat hij zijn wens kenbaar had gemaakt. "Nog niet, maar volgens mij is hij op dit moment met andere dingen bezig. Je bent gefocust he, je bent niet bezig met andere mensen", zo sprak ze. "Maar misschien komt dat nog." Colapinto moet de hoop dus nog niet opgeven.

