De FIA heeft ingegrepen voor het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort om ervoor te zorgen dat er een race met twee pitstops komt, maar de vraag is of dit gaat werken. Pirelli heeft haar verwachtingen voor de Dutch Grand Prix gedeeld.

De afgelopen jaren is gebleken dat inhalen in Zandvoort vrij lastig is en teams vaak merken dat de banden niet genoeg verminderen gedurende de race om er een tweestopper van te maken. De FIA heeft de snelheid in de pitstraat dit weekend verhoogd om een tweestopper aantrekkelijker te maken en teams en coureurs lijken daar positief over te zijn, maar hoe groot is de kans op een extra stop en dus meer strategie daadwerkelijk?

Pirelli komt met verwachtingen qua strategie in Zandvoort

Pirelli verwacht dat de éénstopper met medium en hard (of andersom) toch het meest populair zal gaan zijn zondag in Zandvoort. De andere opties zijn tweestoppers met soft, hard en medium of medium en twee keer hards of hard en twee keer mediums. De vraag is vooral wat het weer zal gaan doen, want als het droog blijft is de kans op een éénstopper vrij groot.

What are the most likely strategies for the #DutchGP? What's the difference between the three compounds in terms of grip at the start? And what is the breakdown of tyre sets available to each driver? You can find them here: 👇#F1 P.S.: chance of rain is currently from 40 to 60% pic.twitter.com/6FnHinzDyO — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 31, 2025

