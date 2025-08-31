De Dutch Grand Prix is volop bezig in Zandvoort en voor Jack Plooij was dat een mooi moment om even te ontmoeten met goede vriend Guenther Steiner. In het reuzenrad op het circuit schittert het tweetal in een bijzondere video waarin men struikelt over 'jonge mensentaal'.

De bijzondere relatie tussen Plooij en Steiner is natuurlijk over het algemeen bekend. Het tweetal kan zich sinds de tijd dat Plooij rondliep in de paddock uitstekend met elkaar vinden en dat levert over het algemeen dan ook kostelijke televisies en interviews op door de jaren heen. De laatste jaren werkt de journalist voor Ziggo Sport dat de rechten in de Formule 1 niet bezit, waardoor de interviews met de voormalig teambaas - inmiddels alweer even weg bij Haas - ook minder vaak verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Rizz en aura

In Zandvoort had het tweetal echter weer even de tijd om elkaar te ontmoeten en gingen ze met elkaar het reuzenrad in om daar wat vragen door te nemen die gebaseerd waren op jongerentaal. Er worden vragen met termen als 'rizz', 'aura' en 'yapper' komen voorbij en dat zorgt vanzelfsprekend bij de 64-jarige Plooij en de 60-jarige Steiner voor de nodige verwarring.

Gerelateerd