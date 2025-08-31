De Max Verstappen-hype is nog altijd niet gaan liggen, zo meent Zandvoort algemeen directeur Robert van Overdijk. Hij stelt dat de Nederlanders simpelweg een 'verwend volkje' zijn en heeft zijn redenen voor de teruglopende kaartverkoop. Op het internet wordt dat echter niet helemaal goed ontvangen.

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort dit weekend is begonnen met de vrijdag, al viel het op dat er toch wel ontzettend veel lege tribunes te zien waren langs de baan. Zonde, want inmiddels weten we natuurlijk dat de race in de duinen nog maar twee keer op het programma staat. In 2026 staat de laatste editie op het programma, waarna de organisatie de hele boel loslaat. De Dutch Grand Prix is één van de twee races op de kalender die géén overheidssteun krijgt en daarom probeert men op tijd de stekker eruit te trekken. Inmiddels lijkt het er ook een beetje op dat de grootste Max Verstappen-hype een beetje is gaan liggen.

Verwend volkje

Bij het Ziggo Sport Race Café krijgt Van Overdijk de vraag of dit inderdaad het geval is: "Dat merk je wel. Niet dat de Max-hype voorbij is. Ons Nederlands volkje is best een verwend volkje, zo zitten wij in elkaar, omdat dat typisch Nederlands is. Uiteindelijk hebben we iets schitterends neergezet hier. Max heeft drie keer Zandvoort gewonnen en is inmiddels vier keer wereldkampioen. Ik zeg altijd: een evenement zoals dit evenement - waar 105.000 mensen per dag op afkomen - kun je niet vullen met alleen maar die hard autosportliefhebbers. Die zijn er niet zoveel in Nederland. Op het moment dat je dit evenement al een aantal keer meegemaakt hebt, of ooit op je bucketlist hebt gehad, dan weet je dat die poule gewoon iets kleiner wordt. Dan moet je gewoon meer moeite doen. Dat is iets anders dan uitverkopen", zo luidt zijn verklaring.

Te duur en te weinig te beleven

De verklaring van de directeur gaat er niet bij alle fans even goed in. In de comments onder de video wordt er onder meer aangestipt dat de tickets erg duur zijn, er geen weekendbeleving is en bovendien dit jaar geen ondersteunende raceklasse. "Waarom zou ik meer dan 500 euro aan een kaartje uitgeven?", vraagt iemand zich af. "Je ziet het ze allemaal goedpraten, maar simpel vrijdag waren de tribunes extreem leeg dat zie je niet op andere circuits. Tickets zijn ook erg duur, alhoewel je andere races ook soms zulke bedragen betaald. Punt 3 is dat Zandvoort moeilijk bereikbaar is", stelt weer iemand anders ten slotte.

Punt 3 is dat Zandvoort moeilijk bereikbaar is — Mike (@MikeeNL) August 30, 2025

Geen F2 geen F3, er is niets te beleven verder op de Heineken polonaise na, voor dat niveau ga je geen 500 euro neerleggen en urenlang bij de trein proberen te komen. Het programma is niet goed genoeg en het is te krap, daarom blijven de mensen weg. — Rob de Voogd | Beeldmakert (@zzapback) August 30, 2025

Bel me even, leg ik je uit waarom 40.000 Nederlanders wel afreizen naar Oostenrijk en Spa.

Zandvoort was uniek in het begin (einde corona) en daarna geen weekend beleving. Geen camping, geforceerde feestjes, niets voor de gewone man en zijn gezin. En geld speelt wel een rol. — ED DE BURCHT (@EDDEBURCHT) August 31, 2025

