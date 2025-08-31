Voorlopige startopstelling Dutch GP: McLaren P1 en P2, Verstappen tweede startrij
Voorlopige startopstelling Dutch GP: McLaren P1 en P2, Verstappen tweede startrij
De FIA heeft de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Nederland bekendgemaakt. Hoe gaan de coureurs zondag, voorlopig in ieder geval, starten aan de race in Zandvoort?
De startopstelling is, ondanks dat de FIA op zaterdag wel wat onderzoeken had, hetzelfde gebleven als de uitslag van de kwalificatie. Op de eerste startrij vinden we dan ook de twee coureurs van McLaren: Oscar Piastri en Lando Norris. Vanaf P3 zal Max Verstappen beginnen, met Isack Hadjar als verrassing naast hem vanaf P4. Vervolgens maken George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz en Fernando Alonso de top tien af.
Rest van de grid voor Dutch GP
Op de zesde startrij vinden we twee coureurs die teleurgesteld waren over hun kwalificatie: Andrea Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda. Vanaf P13 start Gabriel Bortoleto met Pierre Gasly naast hem, gevolg door Alexander Albon, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Lance Stroll.
