Het is inmiddels een gebruikelijk en terugkerend tafereel: protesten van Extinction Rebellion rondom de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Ook dit jaar is het weer raak: op zaterdag had men op de weg naar Zandvoort een tentenkamp op te bouwen om daar te protesteren tegen Tata Steel.

Enkele jaren geleden werd bekend dat de Formule 1 na lange tijd weer zou terugkeren naar Nederland, wat bij veel Nederlanders voor enorme opwinding zorgde. Sindsdien verandert Zandvoort ieder jaar in een waar festivalterrein, waar tienduizenden fans een weekend lang kunnen genieten van het spektakel op de baan. Toch is niet iedereen blij met de komst van dit racecircus. Verschillende milieu-, natuur- en klimaatorganisaties, zoals Extinction Rebellion, hebben zich fel verzet tegen de terugkeer van de Dutch Grand Prix en stapten zelfs meerdere keren naar de rechter. Hun pogingen bleken echter zonder succes, waardoor zij inmiddels andere manieren zoeken om hun boodschap en overtuigingen onder de aandacht te brengen.

Eerdere protesten

Door de jaren heen hebben we al meermaals gezien dat zij het weekend in de duinen aanpakken om aandacht te vragen voor de overtuigingen van de organisatie. Ook vorig jaar was dat het geval, toen zij met vlaggen richting de ingang van het circuit trokken. "We staan hier tegen de fossiele sponsoring van Aramco [sponsor van o.a. de Formule 1 en Aston Martin, red.]. Het is een grote sponsor en die stoot 4 procent van de wereldwijde CO₂ uit met de olie die ze oppompen. En ze blijven ook olie oppompen, ondanks dat ze genoeg voorraad hebben tot aan 2077. Dus we willen graag dat die fossiele sponsoring stopt", zei een demonstrant destijds tegenover GPFans.

Niet tegen de Formule 1

Ook dit jaar is het weer raak: De Telegraaf ging langs bij de mensen die aan het protesteren waren. Zij hadden een tentenkamp opgezet op de weg richting de badplaats. "Dit is een heel bewust tentenkamp. We zijn al jaren aan het strijden tegen de ziekmakende vervuiling van Tata Steel", zo zegt een dame die demonstreert. Na enkele momenten heeft de politie genoeg gezien en besluit men in te grijpen, waardoor diverse demonstranten van de straat worden verwijderd én gearresteerd. "Het is toevallig dat dit protest tegelijk valt met de Formule 1. Dat is niet de reden van ons protest." Een man die staat te kijken heeft het er niet zo op: "Dat is toch kansloos. Laat ze maar gaan werken."

