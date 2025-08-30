De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft het onderzoek naar de mogelijke overtreding van Max Verstappen op Zandvoort afgerond. De stewards van de F1 Dutch Grand Prix hebben zojuist hun beslissing over een straf gedeeld.

Verstappen had de derde tijd geklokt tijdens de kwalificatie in de Noord-Hollandse duinen, op een kwart seconde achterstand van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Direct na de sessie hing er echter een vraagteken boven zijn P3-resultaat. Samen met een vertegenwoordiger van Red Bull Racing werd hij op het matje geroepen bij Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Matthew Selley en Nish Shetty, de stewards van dienst tijdens dit raceweekend.

Artikels 33.4 en 12.2.1.i

Verstappen zou na het vallen van de vlag in Q3 onnodig langzaam hebben gereden. Hij kreeg daarom een onderzoek aan zijn broek voor het mogelijk overtreden van artikel 33.4 van het sportief reglement en artikel 12.2.1.i van de notities van wedstrijdleider Rui Marques. De FIA wil niet dat coureurs te langzaam over het circuit rijden om grote snelheidsverschillen, gevaarlijke momenten en spelletjes van de coureurs in het verkeer te minderen.

Uiteindelijk hebben de stewards ervoor gekozen om Verstappen geen straf op te leggen. Hij zat wel boven de zogeheten deltatijd - de maximumtijd tussen de tweede en de eerste safety car-lijn - maar omdat hij extra was afgeremd voor gele vlaggen, ziet de FIA het door de vingers.