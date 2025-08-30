close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Verstappen moet zich melden bij de stewards na kwalificatie Dutch GP: P3 in gevaar

Verstappen moet zich melden bij de stewards na kwalificatie Dutch GP: P3 in gevaar

Vincent Bruins
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de F1 Dutch Grand Prix, maar het is nog maar de vraag of hij morgen wel vanaf de tweede startrij mag beginnen. De stewards zijn namelijk een onderzoek gestart naar de Red Bull Racing-coureur.

McLaren is als beste uit de startblokken gekomen na de zomerstop van de Formule 1. Oscar Piastri pakte de pole position op het Circuit Zandvoort. Hij versloeg teamgenoot Lando Norris op slechts 0.012 seconden. Verstappen kwam op zijn beurt iets meer dan een kwart van een seconde tekort, maar zat er met de derde stek nog prima bij. Isack Hadjar was de grote verrassing in Q3. De Franse rookie sleepte de vierde positie binnen door een snellere tijd te rijden dan de George Russell en Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Onnodig langzaam gereden

De derde startplek van Verstappen voor zijn thuisrace is echter in gevaar. De vier stewards, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Matthew Selley en Nish Shetty, hebben de Nederlander opgeroepen om een mogelijke overtreding uit te leggen. Volgens de FIA zou hij tijdens de kwalificatie onnodig langzaam hebben gereden. Dit zou om 16:02 uur zijn gebeurd, dus net na het vallen van de vlag in Q3. Ook een vertegenwoordiger van Red Bull Racing is naar de stewards gefloten.

Verstappen werd hier na de sprintkwalificatie in Miami tevens voor onderzocht. Toen kreeg hij niet meer dan een reprimande.

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing FIA Zandvoort Dutch Grand Prix

Net binnen

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'
Titelstrijd 2025

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'

  • 6 minuten geleden
Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'
Verstappen in Zandvoort

Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'

  • 22 minuten geleden
Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP
Parc fermé

Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP

  • 39 minuten geleden
  • 1
 Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen:
Fans in Zandvoort

Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen: "Hij kan er altijd iets uithalen"

  • 44 minuten geleden
  • 1
 FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel
Stroll in Zandvoort

FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel

  • 1 uur geleden
  • 3
 Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'
Hamilton in Zandvoort

Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
50.000+ views

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 19 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x