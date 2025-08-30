Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de F1 Dutch Grand Prix, maar het is nog maar de vraag of hij morgen wel vanaf de tweede startrij mag beginnen. De stewards zijn namelijk een onderzoek gestart naar de Red Bull Racing-coureur.

McLaren is als beste uit de startblokken gekomen na de zomerstop van de Formule 1. Oscar Piastri pakte de pole position op het Circuit Zandvoort. Hij versloeg teamgenoot Lando Norris op slechts 0.012 seconden. Verstappen kwam op zijn beurt iets meer dan een kwart van een seconde tekort, maar zat er met de derde stek nog prima bij. Isack Hadjar was de grote verrassing in Q3. De Franse rookie sleepte de vierde positie binnen door een snellere tijd te rijden dan de George Russell en Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

De derde startplek van Verstappen voor zijn thuisrace is echter in gevaar. De vier stewards, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Matthew Selley en Nish Shetty, hebben de Nederlander opgeroepen om een mogelijke overtreding uit te leggen. Volgens de FIA zou hij tijdens de kwalificatie onnodig langzaam hebben gereden. Dit zou om 16:02 uur zijn gebeurd, dus net na het vallen van de vlag in Q3. Ook een vertegenwoordiger van Red Bull Racing is naar de stewards gefloten.

Verstappen werd hier na de sprintkwalificatie in Miami tevens voor onderzocht. Toen kreeg hij niet meer dan een reprimande.

