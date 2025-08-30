Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
Een bizar moment tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. Tijdens Q2 werd Charles Leclerc opgeschrikt door een bezoekje op de baan van een beest. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af en kon het dier zonder problemen ontsnappen van het circuit.
Tijdens Formule 1-races draait alles om snelheid, precisie en veiligheid. Toch gebeurt het soms dat onverwachte bezoekers het circuit betreden om het circus ook even van dichtbij te bewonderen. Vanzelfsprekend kan hun aanwezigheid voor gevaarlijke situaties zorgen, zowel voor de coureurs als voor henzelf. Deze onverwachte momenten zorgen vaak voor hilariteit of verbazing bij fans, maar benadrukken ook hoe moeilijk het is om een raceomgeving volledig af te schermen van de natuur.
Vos op de baan!
In het verleden zagen we onder meer varanen, hagedissen en marmotten een bezoekje brengen aan het circuit en in dat rijtje is nu ook Zandvoort verschenen. Tijdens de tweede kwalificatiesessie verscheen er een vos op de baan om de boel even van dichtbij te komen bekijken. Charles Leclerc schrok zich daardoor een hoedje en rapporteerde het voorval op de boardradio.
