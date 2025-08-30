Max Verstappen was dit jaar veelvuldig onderwerp van gesprek op de coureursmarkt en met name het team van Mercedes leek lange tijd goede papieren te hebben om de Nederlander aan te trekken. Jos Verstappen geeft nu toe dat het dit jaar wat meer dan normaal over de Zilverpijlen is gegaan in zijn gesprekken met zijn zoon.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later wisten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Veel gesprekken

Daarmee kwam er dan na lange tijd een einde aan alle verschillende geruchten die Verstappen en de Formule 1 bezighielden. De grote vraag is natuurlijk hoeveel er binnen de persoonlijke kringen van Verstappen gepraat werd over het team van Toto Wolff en vader Jos geeft daar in een speciale uitzending van Viaplay nu antwoord op: "Ook veel", zo antwoordt Verstappen senior op de vraag of het in de gesprekken tussen Max en zichzelf veel over Mercedes is gegaan. "Het is niet zo dat we dit jaar veel erover praten. Dit jaar was het wel wat meer dan de jaren ervoor."

Heel veel onzin

Verstappen senior stelt verder wél dat er niet alleen over Mercedes gepraat wordt met zijn zoon: "Heel veel onzin. Natuurlijk, we praten erover, maar we praten ook over Ferrari, Mercedes, Red Bull. Maar dat is logisch." Vervolgens krijgen vader en zoon de vraag wie er beslist bij grote vraagstukken in kamp Verstappen: "Uiteindelijk moet ik toch zelf kiezen wat ik wil", stelt Max. "We hebben het er altijd met Raymond, Max en ik over, maar hij [Max] maakt de eindbeslissing", stelt Jos. "Het is een hechte groep samen. Belangrijke beslissingen met alles worden wel altijd grondig doorgenomen", besluit de viervoudig wereldkampioen.

