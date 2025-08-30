De FIA heeft uitspraak gedaan over het incident waar George Russell en Fernando Alonso bij betrokken waren tijdens de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Nederland. Er is een straf uitgedeeld.

In een sessie waarin Lando Norris en Oscar Piastri met McLaren zouden domineren, werd Russell derde op meer dan 0.8 seconden. De Brit was ook betrokken bij een opvallende incident bij de pitstraat. Russell reed op het rechte stuk links, terwijl Alonso achter hem op volle snelheid rechts van de Brit probeerde te gaan. Russell ging juist op dat moment erg laat naar rechts om de pits in te gaan. Alonso kon nog net op tijd remmen om een crash te voorkomen.

FIA deelt straf uit

De FIA riep na dit incident Russell en Alonso bij de stewards, die hebben besloten Mercedes een boete van 7500 euro te geven. De FIA vond dat de schuld niet bij Russell lag, maar bij Mercedes omdat de Brit niet gewaarschuwd was. Vandaar dat Mercedes en niet Russell de boete krijgt.

De FIA heeft Mercedes een boete van 7500 euro gegeven voor het incident van Russell met Alonso tijdens VT3 in Zandvoort. #FIA #F1 #DutchGP pic.twitter.com/RLQ13RkSWk — GPFans NL (@GPFansNL) August 30, 2025

