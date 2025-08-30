close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
zandvoort

Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?

Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?

Brian Van Hinthum
zandvoort

De Grand Prix van Nederland is op dit moment in volle gang in Zandvoort en honderdduizenden supporters weten de weg te vinden naar de badplaats. Ondanks alle festiviteiten op het circuit is het natuurlijk ook belangrijk of daarbuiten nog een feestje te beleven valt. GPFans helpt je daarbij een handje.

Het feestgeweld in Zandvoort is vrijdag wederom volledig losgebarsten. Vele fans waren al op tijd aanwezig in het kustplaatsje om de festiviteiten van voor tot achter mee te maken. Uiteraard zijn de hoofdactiviteiten te beleven op het circuit, waar er naast het racegeweld ook van alles te beleven is naast de baan. Zo is er de fanzone, waar je heerlijk een biertje kan drinken en genieten van de muzikale hoogtepuntjes met diverse artiesten die komen optreden. Echter hoef je je ook wanneer je naar het circuit gaat of van het circuit afkomt niet te vervelen.

Zandvoort Racefestival

In het dorpje zelf wordt er door alle horecagelegenheden ook groots uitgepakt met diverse activiteiten. Het Zandvoort Racefestival vat de festiviteiten die allemaal aangeboden worden samen op de website van Visit Zandvoort: "De activiteiten zijn voor jong en oud en op verschillende plekken in Zandvoort. Met het traditionele reuzenrad, de kartbaan (dit jaar ook voor volwassenen), de kermis, de zeepkistenrace (terug van weggeweest), het Ziggo Race Café, live Formula 1 op een groot scherm en een feestelijk muziekprogramma in het centrum tijdens de dagen van de Grand Prix. Iedereen is welkom en de toegang is gratis."

Related image
Related image

Feestje bouwen

In dat eerder genoemde centrum kun je in diverse straatjes en op verschillende pleintjes uitstekend een feestje bouwen. Overal is er muziek en gezelligheid, zo is er bijvoorbeeld een racefestival op het Gasthuisplein. Op het plein, dat dagelijks open is van 12:00 uur tot 24:00 uur. Toegang is gratis voor de mensen en er treden verschillende artiesten op. Mocht dat niks voor je zijn, kun je bijvoorbeeld ook een bezoekje brengen aan de Haltestraat, waar de Heineken Pit Party op het programma staat. "Tijdens het raceweekend verandert de Haltestraat van een aantrekkelijk winkelgebied – gedurende deze dagen een voetgangerszone – in een bruisend feestgebied. Overdag geniet je van gastvrije horeca en ruime terrassen; ’s avonds barst de Pit Party los met buitenbarren, dj’s en live optredens." Ook hier is de toegang gewoon gratis.

Gerelateerd

Zandvoort Dutch Grand Prix

Net binnen

Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort
F1 Dutch Grand Prix

Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort

  • 21 minuten geleden
Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3:
Max Verstappen

Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3: "Het beste gevoel van dit weekend"

  • 8 minuten geleden
Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
Beestenboel!

Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie

  • 43 minuten geleden
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
Dutch GP

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 51 minuten geleden
  • 2
 Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort:
Max Verstappen

Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort: "Zeg alleen wat ik wil"

  • 1 uur geleden
Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?
Dutch Grand Prix

Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
50.000+ views

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 19 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x