De Grand Prix van Nederland is op dit moment in volle gang in Zandvoort en honderdduizenden supporters weten de weg te vinden naar de badplaats. Ondanks alle festiviteiten op het circuit is het natuurlijk ook belangrijk of daarbuiten nog een feestje te beleven valt. GPFans helpt je daarbij een handje.

Het feestgeweld in Zandvoort is vrijdag wederom volledig losgebarsten. Vele fans waren al op tijd aanwezig in het kustplaatsje om de festiviteiten van voor tot achter mee te maken. Uiteraard zijn de hoofdactiviteiten te beleven op het circuit, waar er naast het racegeweld ook van alles te beleven is naast de baan. Zo is er de fanzone, waar je heerlijk een biertje kan drinken en genieten van de muzikale hoogtepuntjes met diverse artiesten die komen optreden. Echter hoef je je ook wanneer je naar het circuit gaat of van het circuit afkomt niet te vervelen.

Zandvoort Racefestival

In het dorpje zelf wordt er door alle horecagelegenheden ook groots uitgepakt met diverse activiteiten. Het Zandvoort Racefestival vat de festiviteiten die allemaal aangeboden worden samen op de website van Visit Zandvoort: "De activiteiten zijn voor jong en oud en op verschillende plekken in Zandvoort. Met het traditionele reuzenrad, de kartbaan (dit jaar ook voor volwassenen), de kermis, de zeepkistenrace (terug van weggeweest), het Ziggo Race Café, live Formula 1 op een groot scherm en een feestelijk muziekprogramma in het centrum tijdens de dagen van de Grand Prix. Iedereen is welkom en de toegang is gratis."

Related image

Feestje bouwen

In dat eerder genoemde centrum kun je in diverse straatjes en op verschillende pleintjes uitstekend een feestje bouwen. Overal is er muziek en gezelligheid, zo is er bijvoorbeeld een racefestival op het Gasthuisplein. Op het plein, dat dagelijks open is van 12:00 uur tot 24:00 uur. Toegang is gratis voor de mensen en er treden verschillende artiesten op. Mocht dat niks voor je zijn, kun je bijvoorbeeld ook een bezoekje brengen aan de Haltestraat, waar de Heineken Pit Party op het programma staat. "Tijdens het raceweekend verandert de Haltestraat van een aantrekkelijk winkelgebied – gedurende deze dagen een voetgangerszone – in een bruisend feestgebied. Overdag geniet je van gastvrije horeca en ruime terrassen; ’s avonds barst de Pit Party los met buitenbarren, dj’s en live optredens." Ook hier is de toegang gewoon gratis.

