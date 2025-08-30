FIA roept Alonso en Russell bij de stewards na incident tijdens VT3 GP Nederland
George Russell en Fernando Alonso moeten zich melden bij de stewards na hun incident bij de ingang van de pitstraat tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
Lando Norris sloot de derde vrije training op zaterdag af op P1, voor Oscar Piastri en Russell. Russell, en daarmee ook de rest van het veld, zat echter tijdens de sessie op 0.886 seconden of meer. Max Verstappen werd vijfde op 0.953 seconden en lijkt, samen met de rest van het veld, zich te moeten focussen op P3 dit weekend. Dit keer waren er geen rode vlaggen of grote incidenten, maar moest de FIA wel aan de bak.
Russell en Alonso naar de stewards
Russell en Alonso moeten zich na de derde vrije training namelijk melden bij de stewards voor een opvallend incident tijdens de derde vrije training. Alonso kwam tijdens de sessie hard aanrijden op het rechte stuk en probeerde rechts langs Russell te gaan, die juist op dat moment laat naar rechts stuurde om de pits in te gaan. Een crash kon maar nipt voorkomen worden.
