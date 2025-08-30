Max Verstappen (27) maakt er geen geheim van te luisteren naar aanbiedingen van Mercedes en te praten met Toto Wolff. Volgens de huidig Red Bull-coureur is daar "niets mis mee" en is de situatie gewoon "onder controle". Komend jaar rijdt hij dan ook nog gewoon voor Red Bull Racing.

Verstappen werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Pas kort voor de zomerstop maakte hij zelf - in Hongarije - een einde aan alle geruchten. Althans, voor de korte termijn. Verstappen bevestigde bij de pers dat hij in ieder geval in 2026 nog voor Red Bull rijdt. Weinig verrassend misschien, want Wolff had zelf ook al gezegd dat een overstap er op de korte termijn hoogstwaarschijnlijk niet in zit. Maar dat betekent niet dat Verstappen en Mercedes niet met elkaar praten en aanbiedingen bespreken. Verstappen wil immers wel zijn opties in kaart hebben voor de toekomst, mocht het volgend seizoen bij Red Bull wederom niet lekker lopen. Hier maakt hij zelf dan ook geen geheim van.

Verstappen vindt gesprekken met Mercedes niet vreemd

Terwijl het gonsde van de geruchten over de toekomst van Verstappen, maakte de hoofdrolspeler zelf zich geen enkele zorgen. "Over het algemeen ben ik iemand die er altijd heel relaxed onder is. Ik raak niet gestrest en ga niet in bed lopen nadenken", zo vertelt hij in gesprek met ESPN. Verstappen bevestigt dan ook dat hij wel praat met Mercedes en dat hij ook de aanbiedingen aanhoort. "Ik leef gewoon mijn leven en dan zien we wel wat er gebeurt. Voor mij is er niets mis met praten of luisteren of wat dan ook, maar het was allemaal onder controle", zo zegt hij. Komend seizoen blijft de Nederlander dan ook gewoon bij Red Bull, maar richting 2027 kunnen de kaarten weer opnieuw worden geschud. Dit hangt grotendeels af van welk team de nieuwe reglementen het beste weet te vertalen naar prestaties op het circuit.

