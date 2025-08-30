close global

Lando Norris, generic, Dutch GP, 2025

LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit

LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit

Remy Ramjiawan
Lando Norris, generic, Dutch GP, 2025

Welkom bij dit liveblog over de derde en tevens laatste vrije training op Circuit Zandvoort. De McLarens lijken dit weekend wederom het tempo te bepalen, maar welk team kan het de papaja-oranje brigade nog moeilijk maken? We gaan het zien om 11:30 uur.

