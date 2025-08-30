LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit
LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit
Welkom bij dit liveblog over de derde en tevens laatste vrije training op Circuit Zandvoort. De McLarens lijken dit weekend wederom het tempo te bepalen, maar welk team kan het de papaja-oranje brigade nog moeilijk maken? We gaan het zien om 11:30 uur.
Gerelateerd
Net binnen
VT3 Dutch GP
LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit
- 1 uur geleden
LIVE!
LIVE | F1 in Zandvoort: De zon breekt door in aanloop naar derde vrije training
- 3 uur geleden
- 2
Max Verstappen
Verstappen bevestigt op Zandvoort gesprekken met Wolff: "Zien wel wat er gebeurt"
- 56 minuten geleden
Sergio Pérez
'Sergio Pérez krijgt astronomisch salaris bij Cadillac F1 in 2026'
- 1 uur geleden
- 3
Avondklok
Aston Martin en Racing Bulls verbreken avondklok in Zandvoort
- 1 uur geleden
Weerbericht kwalificatie
Weerbericht Dutch GP: F1-fans in Zandvoort kunnen rekenen op chaotische kwalificatie
- 2 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
75.000+ views
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
50.000+ views
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus