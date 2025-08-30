Dutch Grand Prix toch nog uitverkocht na lege tribunes op vrijdag
De Dutch Grand Prix is dit weekend voor de één-na-laatste keer begonnen op het circuit van Zandvoort en hoewel de kansen om het circus in Nederland te zien dus steeds kleiner worden, was het op vrijdag vrij leeg en waren de kaarten voor de rest van het weekend ook nog niet uitverkocht. Dat is nu echter veranderd.
De Grand Prix van Nederland in Zandvoort dit weekend is begonnen met de vrijdag, al viel het op dat er toch wel ontzettend veel lege tribunes te zien waren langs de baan. Zonde, want inmiddels weten we natuurlijk dat de race in de duinen nog maar twee keer op het programma staat. In 2026 staat de laatste editie op het programma, waarna de organisatie de hele boel loslaat. De Dutch Grand Prix is één van de twee races op de kalender die géén overheidssteun krijgt en daarom probeert men op tijd de stekker eruit te trekken.
Dutch Grand Prix uitverkocht
Nederlandse Formule 1-fans kunnen dus nog twee keer het grote circus in eigen land bewonderen en inmiddels lijkt men deze kansen dan tóch met beide handen aangegrepen te hebben. De organisatie heeft laten weten dat de race in de duinen uitverkocht is op de zaterdag en zondag, waardoor de tribunes dus hopelijk een stuk minder leeg zullen zijn dan op de vrijdag. Het gaat hierbij om de officiële kaarten: voor de Max Verstappen-tribune zijn nog wel kaartjes beschikbaar.
