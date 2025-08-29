close global

Lewis Hamilton and Max Verstappen in Monaco

Verstappen reageert op uitspraken oud-trainer: 'Voor mij voelde dat niet zo'

Brian Van Hinthum
Lewis Hamilton and Max Verstappen in Monaco

Max Verstappen vocht in 2021 natuurlijk de nodige psychologische spelletjes uit met Lewis Hamilton in het intense gevecht om de wereldtitel. Bradley Scanes, voormalig coach van de viervoudig wereldkampioen, vertelde over één van die voorbeelden. Verstappen zelf kan zich dat echter niet meer voor de geest halen.

Het seizoen van 2021 was natuurlijk een jaar om nooit meer te vergeten. Naarmate het seizoen vorderde, werden er steeds meer spelletjes gespeeld in de intense strijd om de wereldtitel. Natuurlijk hadden we de crashes in Silverstone en Monza, maar ook in de media werd er alles aan gedaan om onder de huid van de tegenstander te kruipen. Op Interlagos raakte Verstappen de achtervleugel van Hamilton aan. Iets dat niet toegestaan is, waardoor hij 50.000 euro boete kreeg. Die achtervleugel bleek echter ook illegaal, waarna Hamilton in Brazilië gediskwalificeerd werd.

Uitspraken Scanes

Scanes, de voormalig trainer van de Nederlander, deed recent echter een bijzondere onthulling over Verstappen: "Een mooi voorbeeld is dat Max achter de Mercedes ging staan en de achtervleugel even goed voelde", zei Scanes bij de High Performance-podcast op de vraag wat voor mind games er gespeeld werden buiten het racen. "Dat was gewoon ingecalculeerd. Hij wist dat hij niet meer dan een boete van €50.000 zou krijgen en dat het geen straf op de baan op zou leveren. Het was zeker weten van tevoren besproken door het team."

Verstappen slaat terug

Een opmerkelijke onthulling van Scanes, die dus een bijzonder licht laat schijnen op de smerige spelletjes uit 2021. Verstappen zelf krijgt in Zandvoort de vraag of hij zich herkent in dat verhaal: "Ik kan dat niet echt voor de geest halen, eerlijk gezegd. Vanuit mijn kant voelde dat helemaal niet zo. Ik kan er verder niet meer over zeggen dan dat. Naar mijn idee voelde het niet zo en is het zeker niet zo gebeurd."

