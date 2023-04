Initiatiefneemster Abu Dhabi-petitie spreekt, Zorgen over nieuwe budgetcap-soap | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam weer het één en ander naar buiten. Zo heeft de Amsterdamse politie een 20-jarige man aangehouden voor beroving van Robert Doornbos. Max Verstappen blikt terug op het 'magic button'-momentje van de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 en Stefano Domenicali is meer dan nerveus voor een nieuwe budgetcap-soap. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Politie Amsterdam houdt 20-jarige man aan voor beroving Robert Doornbos

De Amsterdamse politie heeft een 20-jarige man aangehouden voor de beroving van voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. De Nederlander werd op de nacht van 17 op 18 maart op een gewelddadige wijze beroofd werd van zijn kostbare bezittingen. Hele artikel lezen? Klik hier

Dochtertje Kelly Piquet zorgt voor hilarisch moment tijdens simrace Verstappen

Max Verstappen was tijdens de lentestop vaak in de simulator terug te vinden om lekker een potje te gaan racen. Hetgeen werd uitgezonden op een stream via Twitch, maar niet de regerend Formule 1-kampioen was de ster van de stream, dat was namelijk het dochtertje van vriendin Kelly Piquet. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen blikt terug op 'magic button'-incident Hamilton: "Kreeg honderden berichten"

In aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan, dat over een kleine anderhalve week van start gaat, blikt Red Bull Racing terug naar één van de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van de race in Bakoe. De renstal kijkt naar het iconische 2021-seizoen en tijdens de race viel Max Verstappen uit door een klapband, maar kon Lewis Hamilton niet profiteren vanwege de befaamde 'magic button'. Hele artikel lezen? Klik hier

Initiatiefneemster Abu Dhabi 2021-petitie spreekt: "Ik was compleet in shock en vol ongeloof"

Patel Gordon-Bennett, de Initiatiefneemster van de petitie om de gebeurtenissen van Abu Dhabi 2021 terug te draaien, spreekt zich voor het eerst uit. De petitie heeft inmiddels meet dan 100.000 handtekening gezien en de fan geeft tekst en uitleg over het starten van de petitie. Hele artikel lezen? Klik hier

Domenicali maakt zich zorgen om nieuwe budgetcap-soap: "Ik ben meer dan nerveus"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich na de budgetcap-schending van Red Bull Racing in 2021 zorgen over de resultaten van het 2022-seizoen. De Italiaan is, naar eigen zeggen, best wel nerveus, maar verwacht dat de teams zich in 2022 wel aan de gestelde limiet hebben gehouden. Hele artikel lezen? Klik hier