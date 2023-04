Vincent Bruins

Penelope Piquet, het dochtertje van Kelly, heeft wederom voor een hilarisch moment gezorgd. Het is niet de eerste keer dat ze een simrace van Max Verstappen wist te verstoren tijdens een live stream op Twitch.

Kelly Piquet heeft uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat een dochtertje van drie jaar oud. We kunnen vaak zien dat Verstappen goed overweg lijkt te kunnen met Penelope.

Virtuele enduranceraces

Verstappen is naast tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de 24 Uur van Le Mans, 24 Uur van Daytona, 12 Uur van Sebring en 12 Uur van Bathurst. Afgelopen januari was er nog veel commotie rond de simrace op Le Mans. Verstappen en Redline vochten om de overwinning, maar na meerdere connectieproblemen moesten ze opgeven. "Dit is nu al de derde keer dat me dit overkomt dat ik uit het spel wordt gezet tijdens deze race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Want wat heeft het voor zin?" zo liet hij toen weten. Gelukkig zijn er ook genoeg ontzettend leuke momenten tijdens de Twitch-streams van Max, mede dankzij Penelope.

Aangevallen

Tijdens een race op de gloednieuwe simulator Rennsport werd Verstappen als het ware aangevallen door de kleine en dat zorgde voor een boel lachen en brullen bij zijn teamgenoten.