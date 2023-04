Brian Van Hinthum

Donderdag 20 april 2023 14:32

Een petitie om Max Verstappen zijn wereldtitel af te nemen en Lewis Hamilton uit te roepen tot wereldkampioen van 2021 heeft inmiddels de 100.000 handtekeningen bereikt en dus is het weer een actueel onderwerp geworden in de media. Initiatiefneemster Patel Gordon-Bennett spreekt zich nu uit over de beweegredenen van de actie.

Het is op zijn minst een bijzonder verhaal te noemen: de petitie om de uitslag van het wereldkampioenschap 2021 om te draaien. Nadat de Grand Prix van Australië enkele weken geleden wél achter de safety car eindigde, is er nieuw leven in de petitie gekomen. Door een oproep van fans op Twitter is de petitie de afgelopen dagen weer veelvuldig ondertekend, waardoor men inmiddels de mijlpaal van 100.000 handtekeningen gepasseerd heeft en de petitie weer in het nieuws terecht is gekomen. Of er echter ook iets mee gedaan gaat worden, is natuurlijk behoorlijk twijfelachtig.

Shock en ongeloof

Gordon-Bennett was de dame die na afloop van de controversieel verlopen Grand Prix van Abu Dhabi achter de computer kroop om de petitie op poten te zetten. Zij legt haar beweegredenen nu tegenover RaceFans uit. "Ik begon de petitie enkele uren nadat de race die avond afgelopen was. Ik zat in de woonkamer en keek de race samen met mijn familie. Op het moment dat we het onrecht zagen, waren we compleet in shock en vol ongeloof. Ik had het gevoel dat dit vooropgezet was om Mercedes en Lewis te beroven terwijl ze eerder de Red Bull's ook al bevoordeelden", waarmee ze doelt op de aanpassingen voor het seizoen rondom de vloeren van de auto's.

Het opnemen voor Hamilton

Ook het karakter van Hamilton was reden om in de pen te klimmen. "Lewis neemt het altijd op voor andere mensen. De benadeelden en mensen zonder stem. Ik had het gevoel dat het tijd was om dit keer voor Lewis op te komen nu hij zo'n onrecht aangedaan was. Het was een schande voor de sport dat één persoon ineens de regels kan aanpassen om het resultaat te krijgen wat hij wil. Als dit de Formule 1 is, zou ik daar geen onderdeel van willen zijn." Uiteindelijk is ze wel verbaasd met de enorme respons. "Ik was het al bijna vergeten. Ik was behoorlijk verrast toen een vriend uit Ghana mij appte dat mijn naam in The Mirror verscheen en er bijna 80.000 handtekeningen waren. Ik heb geen idee waarom er ineens zo'n enorme stijging is ontstaan. Verder heb ik geen feedback uit de Formule 1 of Hamilton gehad. Hopelijk kan ik hem op een dag ontmoeten", besluit Gordon-Bennett.