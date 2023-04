Brian Van Hinthum

Donderdag 20 april 2023 08:40

Robert Doornbos werd vorige maand op gewelddadige wijze beroofd van zijn telefoon en dure horloge in Amsterdam. Inmiddels heeft de politie gemeld dat er een vermoedelijke dader die te maken heeft met de overval is opgepakt, terwijl men nog verder zoekt naar een tweede verdachte.

Het was een nare ervaring voor Doornbos, die in de nacht van 17 op 18 maart op gewelddadige wijze beroofd werd van zijn kostbare bezittingen. De voormalig Formule 1-coureur werd door twee mannen opgewacht bij zijn huis in Amsterdam en werd vervolgens aangevallen nadat hij zijn auto had geparkeerd en uitstapte. Later zou blijken dat de criminelen een tracker onder zijn auto hadden geplaatst. De 41-jarige coureur kreeg klappen en werd zelfs met een knuppel tegen zijn hoofd geslagen.

Artikel gaat verder onder video

20-jarige man aangehouden

Vervolgens gingen de dieven er dus vandoor met zijn dure Rolex-horloge én zijn telefoon. Vanwege het lopende politieonderzoek duurde het even voor de zaak aan het licht kwam. Nu blijkt dat er op 31 maart al een 20-jarige man uit Amsterdam is aangehouden wegens de beroving, zo melden diverse landelijke media. Wegens het lopende onderzoek werd er echter niet eerder gecommuniceerd over de aanhouding.

Tweede verdachte

De verdachte is in volledige beperking gezet, waardoor hij momenteel alleen met zijn advocaat mag communiceren. Doornbos zelf kan er inmiddels wel weer luchtig over zijn. "Ik draag geen dure horloges meer, alleen nog een Apple Watch, dan kan ik tenminste ook m’n stappen tellen", zo grapte hij tegenover RTL Boulevard. Ondertussen zoekt de politie Amsterdam nog verder naar een tweede verdachte.