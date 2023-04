Brian Van Hinthum

Donderdag 20 april 2023 10:07

De budgetcap-soap zorgde in 2022 voor een grote rel toen bleek dat Red Bull Racing over de financiële limieten in 2021 was gegaan. Uiteindelijk leek de zaak met een sisser af te lopen voor de Oostenrijkse formatie. Stefano Domenicali geeft toe dat hij zich voor dit seizoen opnieuw zorgen maakt, zeker nu de zaak zo onder een vergrootglas ligt.

Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en zorgt met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Artikel gaat verder onder video

Waarschuwing Horner

Op 31 maart jongstleden moesten de teams opnieuw de financiële documenten van het vorige seizoen aanleveren en dus kan de FIA momenteel checken hoe de vork in de steel zit, al zal uitsluitsel naar verwachting nog wel even duren. In 2022 hoorden we pas in oktober de eerste geruchten over de mogelijk overschrijding van de budgetcap in 2021. Na afloop van alle problematiek was het Christian Horner die al waarschuwde dat het in 2022 zomaar nog eens een stapje erger zou kunnen zijn. De Red Bull-teambaas gaf te kennen dat er in 2022 maar liefst zes teams het risico liepen om over het plafond heen te gaan. Er werd met name gewezen op de stijgende energiekosten en de wereldwijde inflatie.

Zorgen bij Domenicali

De woorden die Horner dus eerder uitsprak, zitten zeker niet lekker bij Formule 1-CEO Domenicali. De Italiaan is open en eerlijk over het feit dat hij zich zorgen maakt over de nieuwe resultaten van de budgetcap in 2022. "Ik ben meer dan nerveus', vertelt hij tegenover Sky Sports. "Ik ben er redelijk zeker van dat iedereen nu het effect weet wanneer je het plafond overschrijdt. Ik ben het er volledig mee eens dat er nu een vergrootglas op ligt. Ik denk dat dit met het oog op de geloofwaardigheid een belangrijk punt van aandacht is om te zien of iedereen zich aan de regels houdt. Ik heb de resultaten liever vandaag dan morgen", besluit de grote baas.