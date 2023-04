Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 17:37 - Laatste update: 18:05

In aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan, dat over een kleine anderhalve week van start gaat, blikt Red Bull Racing terug naar één van de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van de race in Bakoe. De renstal kijkt naar het iconische 2021-seizoen en tijdens de race viel Max Verstappen uit door een klapband, maar kon Lewis Hamilton niet profiteren vanwege de befaamde 'magic button'.

De race door de straten van Bakoe kende een moeizame start in de Formule 1. De eerste editie werd in 2016 afgewerkt, toen nog onder de noemer de Grand Prix van Europa. Het was een relatief gezapige race, die uiteindelijk werd gewonnen door Nico Rosberg. De races daarna zouden spectaculair worden en inmiddels heeft de race in Bakoe ook een reputatie opgebouwd. Volgend weekend reist de koningsklasse af naar Azerbeidzjan en daar zal dan ook het eerste sprintweekend van het jaar worden gehouden.

Magic button

In 2021 ging de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander had een comfortabele voorsprong opgebouwd en tijdens de race klapte de band van Aston Martin-coureur Lance Stroll. Niet veel later was de Red Bull-coureur aan de beurt, want op het rechte stuk klapte hij de muur in. Een bijna zekere overwinning werd daarmee door het putje gespoeld en de verwachting was dat Hamilton flink wat punten kon gaan pakken. Dat gebeurde niet, want de Brit had de zogeheten 'magic button' per ongeluk nog op de verkeerde stand staan. De zevenvoudig kampioen schoot door en uiteindelijk was het Sergio Pérez die zijn eerste zege in de kleuren van Red Bull wist bij te schrijven.

Elite tier Maxsplaining 💬 pic.twitter.com/vNzXBZdnco — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2023

Verstappen was op het moment van de herstart in de pitbox terug te vinden en omschrijft het voorval vanuit zijn perspectief. "Ik hoorde de herstart. De auto's begonnen aan hun startprocedure en dat kon ik horen. Op een bepaald moment hoorde ik de jongens remmen en hoorde een [hoog piepend geluid red.]. Daarna hoorde ik iedereen [ineens juichen]. Gemma [Lusty, persvoorlichter Verstappen red.] was erbij en ik kreeg ineens honderden meldingen. Ik vroeg me alleen maar af wat er nu precies allemaal gebeurde en opeens was jij [Pérez red.] weer terug aan de leiding", aldus Verstappen.