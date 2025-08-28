Verstappen genoot van vakantie en golfkarretje: "Een beetje plezier hebben, hé?"
Het zit er weer op met de zomerstop: de Grand Prix van Nederland staat voor de deur en dus is ook Max Verstappen weer op zijn post. De viervoudig wereldkampioen vertelt even kort over zijn afgelopen paar weken en gaat nog in op zijn viral filmpje met zijn inhaalactie in een golfkarretje.
De zomerstop in de Formule 1 is een verplichte pauze in het midden van het raceseizoen, meestal in augustus. Tijdens deze periode liggen de fabrieken stil en mogen teams geen ontwikkelingswerk verrichten aan de auto’s. Het geeft coureurs, engineers en teamleden de kans om op adem te komen na een intensieve reeks races. Ook Verstappen had zo de gelegenheid om de batterijen even op te laden na zijn toch wel teleurstellende eerste seizoenshelft, waarin hij het wereldkampioenschap al uit zijn vingers heeft zien glippen en de Red Bull vaak eerder een blok aan het been lijkt dan een machine om races mee te winnen.
Golfkarretje
Verstappen zocht zijn heil in de zomerstop dan ook maar in ander racemateriaal. De Nederlandse rijder ging viral met een filmpje waarin hij zijn racetalenten liet zien in een golfkarretje in het bijzijn van vriendin Kelly Piquet, die het uitschreeuwde na de 'inhaalactie' van Verstappen. De Nederlander zelf kon er wel van genieten: "Een beetje plezier hebben, hé?", zo reageert hij op een vraag van GPFans over het golfkarmoment. Ook kon Verstappen wel genieten van de afwezigheid van media de afgelopen weken: "Dat was sowieso fijn, ja." Op het golfkarretje na is Verstappen echter niet veel bezig geweest met racen: "Ik heb niet zoveel geracet, nee. Veel vakantie. Meetings, maar niks geracet", zo besluit hij.
