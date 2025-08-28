Sergio Pérez keert volgend seizoen na een jaartje afwezigheid terug in de Formule 1. De Mexicaan moest vorig jaar na teleurstellende resultaten vertrekken als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Diezelfde Verstappen reageert nu voor het eerst op de comeback van zijn oude teammaat.

Het hing al een tijdje in de lucht maar deze week werd het dan eindelijk bekend: Pérez keert na een jaar afwezigheid in 2026 terug op de Formule 1-grid. Na lange onderhandelingen met het nieuwe team van Cadillac, maakte de Amerikaanse renstal in aanloop naar de race in Zandvoort de line-up van volgend seizoen bekend. Men is gegaan voor ervaring met twee 'oude rotten' aan het roer. Valtteri Bottas en Pérez moeten de formatie de nodige kwaliteit én ervaring gaan bieden bij het betreden van het hoogste niveau in de motorsport.

Artikel gaat verder onder video

Appje aan Pérez

Eerder op donderdag vertelde Pérez al dat Verstappen er als de kippen bij was om hem te feliciteren: "De eerste was Max. Daarna kwamen Pierre [Gasly], Franco [Colapinto]... Ik heb veel berichten gekregen. Het is leuk om te zien dat ze blij zijn dat ik terug ben." Op de persconferentie in Zandvoort bevestigt Verstappen dat appje: "Toen ik het nieuws zag, heb ik hem meteen een berichtje gestuurd. Ik ben ontzettend blij dat hij een stoeltje heeft. Hij is een geweldige gozer. Ik ben heel blij om hem terug op de grid te zien. Het is een nieuwe kans en ik kan me goed voorstellen dat hij er heel veel zin in heeft."

Kwaliteiten Pérez

Vervolgens behandelt Verstappen de kwaliteiten die Pérez naar het nieuwe team van Cadillac kan gaan brengen: "Hij heeft voor een hoop teams gereden. Elk team werkt weer anders, dus dat is altijd interessant. Ook wat betreft het gedrag van de auto's, heeft hij heel veel verschillende regelgevingen meegemaakt. Hij weet dus heel goed hoe een geweldige auto voelt. Hopelijk brengt ze dat vooruit op het begin, want het is nooit gemakkelijk om te beginnen in de Formule 1 en meteen competitief te zijn."

Gerelateerd