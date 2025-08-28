Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?

De Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort is dit weekend voor alle Nederlanders volledig gratis en live te kijken op televisie. Viaplay zendt het voltallige weekendprogramma kostenloos uit op haar open kanaal Viaplay TV. Daar kijk je van 29 t/m 31 augustus alle F1-sessies, inclusief de voor- en nabeschouwingen. Hoe en op welke zender je moet afstemmen, vind je in dit artikel.

Deze week zijn alle schijnwerpers weer gericht op Zandvoort. De kleine badplaats in Noord-Holland organiseert wederom de Grand Prix van Nederland, beter bekend als de Dutch Grand Prix. Ieder jaar reizen er dan weer duizenden F1-fans af naar ons kikkerlandje om het raceweekend bij te wonen. Maar de internationale fans zullen flink in de minderheid zijn, want de Dutch Grand Prix is hét terrein van de Orange Army, ofwel de achterban van Max Verstappen. Dit levert altijd een fantastische sfeer op, zowel op als naast de tribunes. En omdat de Grand Prix dit weekend in Nederland is, zendt Viaplay de race gratis uit voor alle Nederlanders. Dit doet RTL ook in Duitsland, dus mocht je deze zender ook in je tv-pakket hebben, dan kun je ook daar al het F1-spektakel bekijken.

Artikel gaat verder onder video

F1-race in Zandvoort gratis te zien op tv: vind hier je zender

Heb je een tv-pakket bij één van de bekende aanbieders zoals KPN, Ziggo of Odido, dan is Viaplay TV gewoon te vinden op één van de welbekende kanalen. Bij KPN vind je de zender op kanaal 51, terwijl hij Ziggo te vinden is op kanaal 13. Heb je een abonnement bij Odido, dan kijk je Viaplay TV eveneens via kanaal 13. Bij Delta zit de zender verstopt op kanaal 22. Je kunt alles rondom de Dutch Grand Prix hier gratis en live kijken. Dit geldt niet alleen voor de F1-sessies, maar ook voor het voorprogramma, zoals de F1 Academy en Porsche Supercup. Ook de voor- en nabeschouwingen, analyses en sfeerbeelden zijn gratis te zien op Viaplay TV. De kwalificatie en de hoofdrace voor de Dutch Grand Prix worden ook gratis uitgezonden op RTL Deutschland, een zender die bij veel Nederlanders ook inbegrepen is in het tv-pakket.

Aanbieder Kanaalnummer Viaplay TV KPN 51 Ziggo 13 en 431 Odido 13 DELTA 22

Gerelateerd