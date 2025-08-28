VIDEO | McLaren-CEO ziet Verstappen wel als teamgenoot, maar niet in F1
VIDEO | McLaren-CEO ziet Verstappen wel als teamgenoot, maar niet in F1
Het Formule 1-circus is aangekomen in Nederland voor de Dutch Grand Prix. Zojuist kondigde McLaren een titelsponsor voor 2026 aan: Mastercard. Dit werd tijdens een persmoment in Amsterdam onthuld, waar CEO Zak Brown bij De Telegraaf ook inging op de Verstappen-familie. Een samenwerking met Max ziet Brown wel zitten.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
