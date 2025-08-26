Bottas en Pérez kijken uit naar nieuw avontuur: 'Ik zie bij Cadillac wat ik bij de beste F1-teams zie'
Valtteri Bottas en Sergio Pérez zullen volgend jaar hun comeback maken in de Formule 1. Ze hebben hun handtekening gezet bij Cadillac, het nieuwe elfde team in het wereldkampioenschap. Het gaat om een meerjarige deal en ze kijken al uit naar het avontuur.
Bottas staat momenteel langs de zijlijn als reservecoureur van Mercedes. Hij kwam al eerder uit voor de Zilverpijlen, toen als teamgenoot van Lewis Hamilton, maar hij moest na 2021 plaatsmaken voor George Russell. Vervolgens bracht hij drie seizoenen door bij Sauber. Ook Pérez racet momenteel niet. Hij werd afgelopen december ontslagen bij Red Bull Racing. 'Checo' hielp het team wel aan twee constructeurskampioenschappen, terwijl Max Verstappen vier wereldtitels op zijn naam schreef, maar de prestaties van de Mexicaan begonnen tegen te vallen. De ervaren mannen, goed voor in totaal 16 Grand Prix-overwinningen, zijn klaar voor een nieuwe kans en dat gebeurt volgend seizoen bij Cadillac.
Bottas kijkt uit naar nieuw avontuur en bedankt Mercedes
"Vanaf het moment dat ik de gesprekken met het Cadillac Formule 1-team aanging, voelde ik dat er iets anders was - het was iets ambitieus, maar ook geaard", begon Bottas. "Dit is niet zomaar een raceproject; het is een langetermijnvisie. Het komt niet elke dag voor dat je de kans krijgt om deel uit te maken van iets dat vanaf de grond af wordt opgebouwd en het te helpen vormgeven tot iets dat echt thuishoort op de Formule 1-grid. Ik heb de eer gehad om met enkele van de beste teams ter wereld te werken, en ik zie hier nu al dezelfde professionaliteit en gedrevenheid. Dit is een iconisch merk met een geweldige historie in de Amerikaanse autosport, en deel uitmaken van het avontuur wanneer het het wereldtoneel van F1 betreedt, is ongelooflijk bijzonder voor mij. Ik kijk ernaar uit om de Amerikaanse racespirit te vertegenwoordigen op de beste circuits ter wereld. Ik wil ook Mercedes bedanken voor hun constante steun en sportiviteit bij het mogelijk maken van zo'n spannende stap."
Pérez wil iedereen in Amerika trots maken
"Om me bij Cadillac aan te sluiten, is een ongelooflijk spannend nieuw hoofdstuk in mijn carrière", voegde Pérez toe. "Vanaf onze eerste gesprekken voelde ik de passie en vastberadenheid achter dit project. Het is een eer om deel uit te maken van het opbouwen van een team dat zich samen kan ontwikkelen, zodat we uiteindelijk vooraan mee kunnen doen. Cadillac is een legendarische naam in de Amerikaanse autosport en het is een enorme verantwoordelijkheid om zo'n fantastisch bedrijf naar de Formule 1 te brengen - een verantwoordelijkheid die ik met een boel zelfvertrouwen op me neem. Ik ben er trots op dat ik vanaf het begin deel uitmaak van zo'n ambitieus en betekenisvol project. Ik ben erg blij dat ik ook deel uitmaak van zo'n dynamische rijdersbezetting, en samen geloof ik dat we dit team kunnen vormen tot een echte kanshebber, het team van Amerika. We rekenen op steun van over het hele continent, en we willen iedereen trots maken."
