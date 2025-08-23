Hoewel Max Verstappen zijn vijfde wereldtitel in 2025 naar alle waarschijnlijkheid niet gaat behalen, stelt voormalig FIA-steward Johnny Herbert dat Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd rekening moeten houden met de viervoudig kampioen. Verstappen loert altijd op een zege en is volgens de Engelsman een grote invloed van buitenaf op de titelstrijd.

Red Bull beschikt in 2025 niet over het materiaal om met McLaren om de overwinningen te strijden. De RB21 komt echter op sommige circuits beter uit de verf dan op andere. Suzuka is zo'n baan, hoewel de MCL39 daar eigenlijk ook een stuk sneller was. Ook in Imola kwam de RB21 aardig tot leven. De laatste races voor de zomerstop lieten echter zien dat niet alleen McLaren een stapje sneller is, maar dat ook Ferrari er erg sterk uitzag.

Verstappen heeft nog altijd invloed op titelstrijd

Herbert verwacht in gesprek met Formula1.com dat er nog circuits aankomen waarop Verstappen zal meedoen om de zege. Juist in dat soort weekenden moeten de twee titelkandidaten goed opletten, zo vindt de voormalig Formule 1-coureur. "Hij [Verstappen red.] gaat echt wel meedoen en anderen lastigvallen. Hij zal er [titelstrijd red.] invloed op hebben, omdat hij mogelijk punten gaat afpakken van anderen," zo wijst Herbert op de rol van Verstappen.

Daarnaast ziet Herbert dat Verstappen daarmee laat zien dat hij er nog altijd is, ondanks minder materiaal. "Dat gaat hij ook leuk vinden: 'Ik ben er nog steeds. Er zou een soort implosie kunnen plaatsvinden, hoewel ik dat niet direct zie gebeuren. Max doet gewoon mee en zorgt er eigenlijk voor dat ze [Norris & Piastri red.] op een iets andere manier moeten nadenken. Zij vechten voor een wereldtitel, terwijl ze ook met Max knokken'," aldus Herbert.

