In het huidige Formule 1-seizoen heeft Mercedes de gewaagde stap gezet om de jonge Kimi Antonelli door te schuiven als coureur. De 18-jarige Italiaan heeft het - ondanks zijn talent - moeilijk aan de top van de autosport. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, blijft echter vertrouwen houden in Antonelli's kunnen en ziet de problemen als onderdeel van zijn ontwikkeling.

Antonelli kwam eerder sterk voor de dag met een podium in Canada, maar sindsdien is het wisselvallig gegaan. Wolff is zich bewust van de kritiek die zijn keuze voor de jonge Italiaan heeft uitgelokt, zeker gezien de mindere momenten van de coureur. Toch blijft hij standvastig geloven in de kwaliteiten van Antonelli. "Kimi is een enorm talent: hij is snel, hij is intelligent", vertelt Wolff aan La Gazetta dello Sport. "Ik zei het vanaf het begin: hij zal fouten maken, dat weten we, en we zouden hem niet hebben aangenomen als we daar niet van op de hoogte waren." Mercedes gaf eerder al aan dat het rookieseizoen van Antonelli ongetwijfeld een aantal hoogte- en dieptepunten zou kennen.

Inconsistente auto

Het ligt niet alleen aan Antonelli dat het seizoen tot dusver niet altijd even makkelijk is gegaan voor de jonge coureur. De inconsistentie van de Mercedes W16 speelt ook een grote rol, iets waar Wolff voor uitkomt. "Helaas hebben we een inconsistente auto, wat het voor hem moeilijker maakt om zich aan te passen," legt hij uit. "Door deze moeilijkheden heen gaan, is ook onderdeel van het proces om een kampioen te worden." Antonelli had het moeilijk met een update aan de wielophanging, die later teruggedraaid werd om zijn vertrouwen te herstellen.

Leerervaring

Ondanks de druk en de problemen blijft Mercedes achter de jonge Italiaan staan. Wolff ziet het als een gezamenlijke leerervaring voor het team en benadrukt het belang van samenwerking om een omgeving te creëren waarin Antonelli kan floreren. "Ik denk dat het een leerervaring is voor ons allemaal", benadrukt hij. "We hebben nog nooit zo'n jonge coureur in het team gehad, en in het algemeen heeft de F1 nog nooit een 18-jarige in een topteam gehad. We proberen allemaal samen te werken, inclusief zijn familie, om een omgeving te creëren die Kimi in staat stelt om zijn beste prestaties op de baan te leveren." Mercedes gaf eerder al aan dat het verbeteren van de W16 een prioriteit is om het talent van Antonelli volledig te laten ontplooien.

