Sergio Pérez maakt voor het eerst een zomer mee waarin hij zich niet aan het strakke schema van de Formule 1 hoeft te houden. De Mexicaan wordt in verband gebracht met een mogelijke terugkeer naar de koningsklasse met Cadillac en deelt op social media een post waarin hij aangeeft dat hij even moet wennen aan de lengte van de zomers.

Aan het einde van 2024 kwam er voorlopig een einde aan de Formule 1-carrière van Pérez. De laatste paar seizoenen bij Red Bull Racing waren niet makkelijk: de wagens werden steeds minder competitief en Pérez kon niet hetzelfde presteren als teamgenoot Max Verstappen. Uiteindelijk hakte het team aan het einde van het seizoen de knoop door en werd Liam Lawson als vervanger aangekondigd.

Artikel gaat verder onder video

Pérez deelt zomerkiekjes

De vader van Pérez heeft de afgelopen maanden al meerdere keren laten doorschemeren dat het vertrek van 'Checo' niet als definitief moet worden gezien. Zo zag hij het vooral als een sabbatical. Valtteri Bottas lijkt op weg naar het eerste stoeltje bij Cadillac, en de naam van Pérez wordt genoemd voor het andere zitje, hoewel er momenteel nog geen officiële bevestiging is. Pérez blijft echter wel gewoon trainen en legt op social media uit dat hij niet helemaal doorhad hoe lang de zomer normaal gesproken duurt. 'Ik wist niet dat zomers zo lang waren', zo plaatst hij bij de post.

Gerelateerd