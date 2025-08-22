Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
Sergio Pérez maakt voor het eerst een zomer mee waarin hij zich niet aan het strakke schema van de Formule 1 hoeft te houden. De Mexicaan wordt in verband gebracht met een mogelijke terugkeer naar de koningsklasse met Cadillac en deelt op social media een post waarin hij aangeeft dat hij even moet wennen aan de lengte van de zomers.
Aan het einde van 2024 kwam er voorlopig een einde aan de Formule 1-carrière van Pérez. De laatste paar seizoenen bij Red Bull Racing waren niet makkelijk: de wagens werden steeds minder competitief en Pérez kon niet hetzelfde presteren als teamgenoot Max Verstappen. Uiteindelijk hakte het team aan het einde van het seizoen de knoop door en werd Liam Lawson als vervanger aangekondigd.
Pérez deelt zomerkiekjes
De vader van Pérez heeft de afgelopen maanden al meerdere keren laten doorschemeren dat het vertrek van 'Checo' niet als definitief moet worden gezien. Zo zag hij het vooral als een sabbatical. Valtteri Bottas lijkt op weg naar het eerste stoeltje bij Cadillac, en de naam van Pérez wordt genoemd voor het andere zitje, hoewel er momenteel nog geen officiële bevestiging is. Pérez blijft echter wel gewoon trainen en legt op social media uit dat hij niet helemaal doorhad hoe lang de zomer normaal gesproken duurt. 'Ik wist niet dat zomers zo lang waren', zo plaatst hij bij de post.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
- 20 minuten geleden
Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
- 56 minuten geleden
Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
- 1 uur geleden
Wolff blijft achter Antonelli staan: "Dit is onderdeel van het proces"
- 2 uur geleden
Zakenman mikt op F1-comeback Caterham met investering van honderden miljoenen
- 2 uur geleden
FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus