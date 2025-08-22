Over iets meer dan één week staat de Grand Prix van Nederland op het programma en om bezoekers van de race een beetje op weg te helpen, verzorgt GPFans in aanloop naar het weekend de nodige praktische informatie. Dit keer bekijken we of er nog kaartjes beschikbaar zijn voor de race van volgende week.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over iets meer dan een week is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. De race komt dus op hoge snelheid dichterbij en dus is het - als je de race in de duinen bezoekt - ook belangrijk om je goed voor te bereiden op een zo aangenaam mogelijk bezoek. GPFans helpt je daarbij een handje.

Kaartjes te koop?

Voor sommigen staat een bezoek al maanden gepland, anderen besluiten om nog nog last minute een kaartje te bemachtigen voor de race van volgende week. In navolging van eerdere jaren, zijn die kansen nog ruimschoots aanwezig. Zo ben je er voor 428 euro al het hele weekend bij in Zandvoort van de vrijdag tot en met de zondag. Ook zijn er nog prachtige tickets op de pittribune, waar je niet alleen uitzicht op coureurs die topsnelheden bereiken op het rechte stuk hebt, maar ook de mogelijkheid hebt om getuige te zijn van de racevoorbereiding, de gridvorming, de pitactie tijdens de race, de start/finish en de podiumceremonie. Deze kaarten zijn voor 884 euro per weekend te bemachtigen. Check de opties hier.

Resale en 2026

Mocht je op zoek zijn naar een eventueel goedkoper kaartje, kun je ook altijd nog je geluk beproeven op doorverkoopplatformen waar andere fans wellicht op het laatste moment niet meer kunnen gaan en hun kaartje voor een zacht prijsje verkopen. Gebruik hiervoor wel een veilig platform als Ticketswap of het officiële resale platform van de Dutch Grand Prix zelf. Mocht je van plan zijn om dit jaar te gaan en ook sowieso een kaartje willen bemachtigen voor de allerlaatste Dutch Grand Prix in 2026, zijn daar op de officiële website van de Dutch Grand Prix ook mogelijkheden voor. Voor 858 euro ben je er allebei de weekenden vanaf vrijdag tot en met zondag bij.

