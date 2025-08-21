Ford heeft uitgelegd waarom het in 2026 graag terug wil keren in F1 om successen te behalen in de koningsklasse met Red Bull Racing en Max Verstappen. Volgens Ford was de timing voor de samenwerking met Red Bull 'zeer gelukkig'.

Ford gaat vanaf 2026 samenwerken met Red Bull in een poging om een goede eigen motor te produceren voor Red Bull Racing en Racing Bulls. Red Bull heeft de afgelopen jaren veel succes gehad met Honda, maar dat bedrijf gaat vanaf volgend jaar samenwerken met het ambitieuze Aston Martin. Red Bull zelf heeft nog nooit motoren geproduceerd en gaat dat dus voor het eerst doen in F1. De samenwerking met Ford zal hierbij wel helpen.

Ford over Red Bull en leerproces

In Motorsport Aktuell stelt Mark Rushbrook, topman van Ford, dat Ford geluk heeft gehad met Red Bull als partner, dat de basis daardoor al prima is en Ford zelf vooral ook nog veel wil leren. "We hebben geluk gehad met de timing bij Red Bull. Ze hadden net besloten om hun eigen krachtbronnen voor 2026 te ontwikkelen. In eerste instantie waren we niet echt geïnteresseerd in het werken aan de verbrandingsmotor, maar nu doen we dat wel omdat we duidelijk nog veel te leren hebben op dit gebied. We helpen voornamelijk met het produceren van de onderdelen. We werken inmiddels dus bijna aan de hele auto, en ook aan de operationele kant."

Ford terug in F1

Ford was al eens te vinden in F1, met veel succes, maar wil het dit keer beter gaan doen. Volgens Rushbrook waren er meerdere redenen waarom Ford nu terug wil keren in F1. "Er waren veel redenen waarom we wilden terugkeren naar de Formule 1, zoals de nieuwe regels, de toewijding van de sport om CO2-neutraal te worden, de nieuwe brandstoffen, en de populariteit van de sport. We wilden meer leren over de elektrificatie: over hoe de batterij precies werkte, de motoren, omvormers, kalibratie, en hoe alles precies met de verbrandingsmotor samenwerkt. We wilden ook meer leren over het optimaliseren van de brandstofefficiëntie."

