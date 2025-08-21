Roscoe, Hamilton’s trouwe makker: wereldreiziger, filmster én model in Vogue-magazine

Net zoals Lewis Hamilton zelf, heeft ook zijn hond Roscoe zijn eigen sterrenstatus bereikt. De 12-jarige bulldog is niet alleen een trouw maatje, maar inmiddels ook een bekende persoonlijkheid die in films meespeelt, covers siert en zelfs zijn eigen inkomsten genereert. Toch begon het verhaal voor Hamilton bij een kinderdroom: ooit een eigen hond hebben.

Als kind verdeelde Hamilton zijn tijd tussen de huizen van zijn gescheiden ouders. In het weekend keek hij altijd uit naar de momenten met zijn geliefde hond Goldie, die bij zijn moeder woonde. De dood van Goldie noemt Hamilton zelfs “de verdrietigste dag van mijn leven”. Kort daarna raakte zijn leven in een stroomversnelling toen hij begon met karten en de weg naar Formule 1 insloeg. Toch bleef de wens om zelf een hond te hebben groeien. "Ik herinner me dat ik tegen mijn familie zei dat ik een hond wilde", vertelt hij. "Maar zij zeiden: Je zou er nooit voor kunnen zorgen. Dat soort dingen motiveren mij juist; ik wilde bewijzen dat ik het wel kon."

Een bulldog met een kampioenenlijn

Hamilton ging op zoek via internet en bekeek honderden honden en stambomen. Uiteindelijk viel zijn oog op Roscoe. "De vader [van Roscoe, red.] was een Spaanse kampioen, de moeder een Ierse kampioen", legt hij uit in het magazine van Vogue. Voor Hamilton voelde het als liefde op het eerste gezicht. Het vaderschap over Roscoe veranderde zijn leven. Hij nam later ook Coco in huis, een tweede bulldog die helaas in 2020 onverwacht overleed. Sindsdien is Roscoe Hamiltons onafscheidelijke maatje, dat hem de wereld rond volgt. "Hij houdt van fancy sneakers", lacht Hamilton. "Roscoe pakt altijd mijn Dior-trainers en neemt ze mee. Hij is echt heel bougie."

Van huisdier naar beroemdheid

Roscoe heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echte celebrity. Hij speelde een rol in F1: The Movie, werd het gezicht van een vegan hondenvoermerk en kreeg zelfs een plek op de cover van Dogue: slechts enkele maanden nadat zijn baasje op de cover van Vogue stond. Volgens Hamilton wordt Roscoe bij commercials 'negen van de tien keer gekozen'. Zijn karakter maakt hem volgens Lewis uniek: "Zijn beste eigenschap is zijn temperament. Hij is de vriendelijkste hond die je je kunt voorstellen. Hij is supermakkelijk. Hij valt nooit andere honden lastig, tot hij een bowlingbal ziet. Dan wordt hij helemaal gek." Ondertussen heeft de hond van Hamilton zo'n 1,3 miljoen volgers op Instagram.

Gekke gewoontes en menselijke trekken

Roscoe staat bekend om zijn eigenaardigheden. Hamilton: "Hij slaapt vaak op zijn rug, net als een mens, en snurkt zo hard dat ik hem soms mijn bed uit moet sturen. Het is alsof je beste vriend naast je snurkt; je moet hem even porren en dan stopt hij... Maar alleen voor een paar seconden." Op toiletgebied is Roscoe ook kieskeurig: "Hij doet zijn behoefte alleen op goed gras en altijd in volledige privacy. Ik mag er zelfs niet naast staan." En dan zijn er nog de gewoontes die Hamilton aan het lachen maken. Zo nam hij Roscoe zelfs een keer mee naar de bioscoop: "Hij droeg 3D-brilletjes en keek een paar minuten aandachtig naar Guardians of the Galaxy. Daarna viel hij snurkend in slaap. Iedereen in de zaal hoorde hem!"

