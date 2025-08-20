De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull blijft stof doen opwaaien. Ondanks zijn contract tot eind 2028 geeft Helmut Marko nu toe dat de viervoudig wereldkampioen zijn situatie opnieuw zal bekijken als het team er in 2026 niet in slaagt een winnende auto te bouwen.

Hoewel Verstappen de afgelopen jaren met Red Bull vier titels op rij pakte, is de relatie minder vanzelfsprekend geworden. De vorm is de laatste 18 maanden teruggezakt, mede na het vertrek van ontwerper Adrian Newey. Daarbij gingen er geruchten dat Verstappen mogelijk naar Mercedes zou vertrekken. George Russell gaf zelfs openlijk toe dat er gesprekken zijn gevoerd tussen de Duitse renstal en het kamp-Verstappen.

Onzekerheid rond 2026

De Nederlander maakte echter tijdens de Grand Prix van Hongarije duidelijk dat hij ook in 2026 in een Red Bull zit. Daarmee stopte hij de speculaties, al plaatst Marko er nu dus wel een belangrijke kanttekening bij. In dat jaar ondergaat de Formule 1 een van de grootste regelwijzigingen ooit. Red Bull gaat voor het eerst een eigen motor ontwikkelen, in samenwerking met Ford. Dat avontuur is onzeker, omdat de renstal nooit eerder zelf een krachtbron bouwde. Marko legt uit dat de toekomst daardoor moeilijk te voorspellen is: "Niemand weet hoe de situatie er in 2026 uitziet. Mercedes noemt zichzelf nu de motorleider, maar dat is nog niet bewezen. En op het gebied van chassis kan het ook zijn dat iemand ineens de jackpot raakt."

Waarom Verstappen nu bleef

Ondanks de exitclausule in zijn contract vond Verstappen volgens Marko dat blijven de logische keuze was: "Uit zijn uitspraken bleek dat hij wilde blijven, en dat is ook logisch, zelfs als de clausule toepasbaar was geweest. Vanuit zijn perspectief is het verstandiger om te blijven, alles af te wachten, en als we volgend jaar misschien niet competitief zijn, dan de beslissing te heroverwegen."

