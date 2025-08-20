Robert Doornbos is van mening dat Red Bull Racing zich niet moet laten verleiden om Isack Hadjar in 2026 naast Max Verstappen te zetten, Yuki Tsunoda te behouden en zich vooral te focussen op de grootste prioriteit voor het team van Max Verstappen in 2026.

In gesprek met Motorsport.com stelt Doornbos dat Tsunoda van alle coureurs die in een auto van Red Bull Racing hebben gezeten in F1 eigenlijk het minst heeft gepresteerd. "De performance van Yuki in het tweede zitje is de slechtste performance ooit in de geschiedenis van het team - voor een tweede rijder. Dat is een hele pijnlijke constatering. Ik vind Yuki een geweldige kerel en ik denk ook dat hij in zijn toch wel hele lange F1-loopbaan echt mooie dingen heeft laten zien. Maar bij Red Bull is het verre van mooi, wat hij met die auto doet. Dat is gewoon pijnlijk voor het hele team. Dat verdient dan geen zitje voor 2026. Ik denk dat hij dat zelf ook wel goed beseft."

Artikel gaat verder onder video

'Tweede stoeltje 2026 niet zo belangrijk bij Red Bull'

Doornbos stelt dat de focus van Red Bull niet zou moeten liggen op de tweede coureur vervangen en een beter presterende coureur vinden, maar op de auto en motor die veel gaan veranderen in 2026. "Het gekke is, naar 2026 toe heb je natuurlijk een compleet nieuwe auto. Dus dan kan je zeggen, 'we laten het rijderspaar wel en we focussen ons puur op die auto en die motor, dat deze goed werken'. Want daar gaan ze een groter verschil mee maken dan een rijder die misschien twee, drie tiende harder rijdt dan Yuki - als die er al is binnen het Red Bull-opleidingsteam."

Doornbos over Hadjar

Als Tsunoda na 2026 niet meer terug zou keren bij Red Bull als teamgenoot van Verstappen, dan zou Isack Hadjar de meest logische keuze zijn als vervanger. Toch hoopt Doornbos dat dit niet gebeuren gaat, gezien de geschiedenis met jonge coureurs die teamgenoot van Verstappen worden. "Isack Hadjar is een supertalent, een mega kwalificatiebeest. Daar hebben ze echt een project voor de toekomst aan. Maar zet hem alsjeblieft niet te snel naast Max. Want Max vreet al zijn teamgenoten op. Dus als Hadjar op deze manier nog een jaar bij Racing Bulls kan rijden, denk ik dat hij daar beter van wordt. Laat ik het zo zeggen: ik denk niet dat het topprioriteit is bij Red Bull Racing nu om een andere tweede rijder te vinden."

Gerelateerd