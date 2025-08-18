FIA voorziet geen verandering meer voor 2026 op belangrijk gebied: 'Dat is zeker'
FIA voorziet geen verandering meer voor 2026 op belangrijk gebied: 'Dat is zeker'
De FIA heeft gereageerd de kritiek op de reglementen voor het seizoen 2026, die impact op de motoren en dus ook auto's gaat hebben, en stelt dat een grote verandering op een belangrijk gebied van deze reglementen niet meer gaat gebeuren. Het autosportorgaan stelt ook dat niet alle teams openheid van zaken geven.
Nikolas Tombazis, directeur van de single-seaters bij de FIA, stelt tegenover Motorsport.com dat het een uitdaging is om alle teams en leveranciers op dezelfde lijn te krijgen wat betreft de motoren: "Het is natuurlijk lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Als teams en fabrikanten al deze dingen bespreken, dan denken ze aan een combinatie van wat goed is voor de sport en wat goed is voor hun eigen competitieve positie. Het één beïnvloedt het ander. Het is onvermijdelijk dat er verschillende meningen zijn, maar de technische specificatie van de motor en het elektrische gedeelte, die dingen zijn in beton gegoten. Die zullen zeker niet meer veranderen."
FIA ziet teams niet allemaal transparant zijn
Volgens Tombazis zijn niet alle teams en fabrikanten open over hoe ze er voor 2026 voor zouden staan en wat hun data zegt. "Niet alle teams en fabrikanten zijn even transparant richting ons wat betreft het delen van data. Sommige zijn erg geheimzinnig over wat ze precies doen, andere teams zijn juist erg open en behulpzaam met het voorstellen van dingen. En veel van die ideeën nemen we mee in de overwegingen.
FIA teleurgesteld in voorbarige kritiek op regels 2026
Tombazis stelt ook dat alle zorgen die sommige coureurs en teams al hebben uitgesproken, niet terecht en vooral voorbarig zijn. "Het is belangrijk om dit te verkondigen, omdat sommigen - inclusief coureurs die in de simulator rijden - de evolutie van de regels en de gesprekken die wij met teams voeren, niet in detail volgen. Ze krijgen er misschien een beperkt beeld van, maar de reden dat ze in de simulator rijden, is juist om deze problemen te vinden, zodat wij ze kunnen oplossen. Als we geen coureurs in de simulator zouden hebben, dan zouden we die feedback niet krijgen. We kunnen best veel doen met onze eigen simulaties, maar uiteindelijk heb je toch een coureur in de auto nodig om feedback te krijgen. Dat is wat er deze maanden gebeurt."
