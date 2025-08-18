Sebastian Vettel waarschuwt voor risico’s van F1-reglementen 2026

Met de grote regelwijzigingen van 2026 in aantocht, kijkt de Formule 1 vooruit naar een nieuw tijdperk. Maar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel uit stevige twijfels. Volgens hem dreigt de sport dezelfde fouten te herhalen als bij de introductie van de hybride motoren in 2014: hoge kosten, technische complexiteit en te weinig winst voor de show op de baan.

In gesprek met Auto Motor und Sport trok Vettel de parallel met de vorige grote transitie. "De regels waren in principe goed, maar de uitvoering niet", zegt hij over 2014. "Het kostte veel te veel geld en het leverde de sport niets op." Destijds gaven teams honderden miljoenen uit om te domineren, waardoor later een kostenplafond noodzakelijk werd om de kloof te verkleinen

Nieuwe technologie, oude twijfels

De 2026-bolides krijgen een volledig nieuw design: lichtere chassis, aerodynamische innovaties en krachtbronnen die deels elektrisch aangedreven zijn en volledig op duurzame brandstoffen moeten draaien. Toch is Vettel niet overtuigd dat dit de F1 spannender zal maken. "Innovatieve oplossingen uit het vorige motorreglement worden nu losgelaten om het goedkoper te maken", legt hij uit. "Het elektrische element is goed en ook nodig in mobiliteit. Maar 100 procent elektrische mobiliteit is op de weg al verder ontwikkeld, omdat dat simpelweg efficiënter is." Volgens Vettel klopt de balans niet. "Energie terugwinnen is geweldig, maar dat alleen via de achteras doen en de vooras negeren vind ik onlogisch."

Duurzame brandstoffen onder de loep

Een ander zorgpunt voor de Duitser zijn de klimaatneutrale brandstoffen. "Ik vind klimaatneutrale brandstoffen goed, omdat ze in de wereld buiten de motorsport nodig zijn. Voor de voertuigen die al op de weg rijden, maar ook voor scheepvaart en luchtvaart", zegt Vettel. Zijn waarschuwing is dat Formule 1 moet waken voor een ongebreidelde ontwikkelingsrace. "Als dat ontspoort, zoals in 2014, kan het fout gaan. Bij brandstoffen moet je de herkomst beperken en een zekere relevantie vastleggen voor productie buiten de sport."

Gewicht en complexiteit blijven probleem

Hoewel de nieuwe auto’s lichter zullen worden, noemt Vettel het effect minimaal. "Het is maar een druppel op een gloeiende plaat", zegt hij. "De huidige motor is simpelweg te duur. Behalve de sticker ‘hybride’ is er nauwelijks overdracht naar productieauto’s, omdat het allemaal veel te complex en duur is."

F1 verschuift naar entertainment

Voor Vettel is de grootste zorg dat de sport zijn technologische relevantie verliest en steeds meer draait om show. "Er zal meer afstand komen van de overdracht naar straatauto’s en meer richting entertainment", voorspelt hij. "We moeten vasthouden aan wat we kennen, maar het beter doen voor het milieu. Net als bij de schoenen die ik koop: die moeten eerlijk geproduceerd zijn en het milieu niet schaden. Hetzelfde geldt voor auto’s en motorsport. Het zou zonde zijn als de sport zoals wij die kennen verdwijnt."

De competitie moet zo dicht mogelijk blijven

Tot slot benadrukt Vettel dat de essentie van de sport behouden moet blijven, ondanks alle veranderingen. "Vanuit sportief oogpunt moet de competitie zo dicht mogelijk blijven zonder de ziel van de Formule 1 te beschadigen. En mensen moeten de sport nog steeds kunnen betalen om te volgen."

