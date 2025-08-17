Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s
Kelly Piquet heeft via Instagram een speciaal moment gedeeld met haar volgers. Haar dochter Lily, die zij samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft, is inmiddels 100 dagen oud en dat werd gevierd met een intieme fotoserie.
Lily kwam begin mei 2025 ter wereld. Op 2 mei maakten Piquet en Verstappen het nieuws zelf bekend met een liefdevolle boodschap aan hun dochter. "Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent ons grootste geschenk", schreef het stel toen.
Leuke, maar ook negatieve reacties
Bij een reeks zwart-witbeelden schreef Kelly: "100+ dagen van mijn Lily." De foto’s plaatsen het kleine meisje in het middelpunt van de aandacht en werden enthousiast ontvangen door haar volgers. Toch is er ook kritiek te lezen op de Instagrampost. Zo vragen mensen zich af waarom er wéér geen foto is geplaatst met Lily en Max: "Waar is Max met Lily? Het is moeilijk te begrijpen dat hij daadwerkelijk de vader is", zo zegt iemand snoeihard.
