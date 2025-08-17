close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Piquet, Verstappen, Insta: kellypiquet

Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s

Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s

Piquet, Verstappen, Insta: kellypiquet

Kelly Piquet heeft via Instagram een speciaal moment gedeeld met haar volgers. Haar dochter Lily, die zij samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft, is inmiddels 100 dagen oud en dat werd gevierd met een intieme fotoserie.

Lily kwam begin mei 2025 ter wereld. Op 2 mei maakten Piquet en Verstappen het nieuws zelf bekend met een liefdevolle boodschap aan hun dochter. "Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent ons grootste geschenk", schreef het stel toen.

Leuke, maar ook negatieve reacties

Bij een reeks zwart-witbeelden schreef Kelly: "100+ dagen van mijn Lily." De foto’s plaatsen het kleine meisje in het middelpunt van de aandacht en werden enthousiast ontvangen door haar volgers. Toch is er ook kritiek te lezen op de Instagrampost. Zo vragen mensen zich af waarom er wéér geen foto is geplaatst met Lily en Max: "Waar is Max met Lily? Het is moeilijk te begrijpen dat hij daadwerkelijk de vader is", zo zegt iemand snoeihard.

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Kelly Piquet Instagram Lily Piquet

Net binnen

Vakantie

Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd | F1 Shorts

  • 1 minuut geleden
Max Verstappen

Max Verstappen blikt terug op onrustige periode: "Het slaat toch nergens op"

  • 1 uur geleden
  • 2
Russell x Schumacher

George Russell vergelijkt eigen F1-pad met dat van Michael Schumacher

  • 1 uur geleden
  • 2
Lily Verstappen

Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s

  • 2 uur geleden
  • 1
Max Verstappen

Max Verstappen openhartig: "Je moet accepteren waar je staat" in moeilijk 2025-seizoen

  • 3 uur geleden
McDonald's x F1

Fans zijn jaloers: McDonald’s lanceerde Formule 1-actie (en Europa greep mis)

  • Vandaag 12:04
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
100.000+ views

Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen

  • 4 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x